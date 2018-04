Jak na Ústí? Pardubičtí basketbalisté musí vpředu přidat, vzadu držet

Stačí jen podtrhnout, co vyplývá už z jeho vět: zatím se tak v žádném případě neděje a Beksa bude mít co dělat, aby se v odvetách na severu Čech (v neděli a v pondělí vždy od 18 hodin) ubránila průšvihu. Nutně potřebuje urvat minimálně jedno vítězství.

Ne že by hráči Pardubic nevěděli, jaká hra by měla na Ústí zabírat. Jenže k basketu plnému rychlých protiútoků, o němž dokola mluví, se ne a ne dostat. Soupeř jim to nedovolí.

„Šancí, kdy po pár vteřinách zakončujeme, zatím moc nemáme,“ přisvědčil pivot Kamil Švrdlík. „Musíme si to taky víc rozhodit, najít na palubovce někoho, kdo bude trefovat z dálky. Ale ani ti, co minuli, nesmějí příště váhat,“ nabádal.

Podle něho by sebevědomí týmu hodně pomohla i nějaká delší bodová šňůra. Opravdu výraznou Beksa měla snad jednu. Ve druhé čtvrtině čtvrtečního domácího duelu, kdy 14 body v kuse obracela z průběžných 11:22 na 25:22.

Nesmí se však zapomínat ani na důslednou defenzivu, která je osiřelým důvodem, proč Pardubice v sérii neprohrávají 0:2.

„Je žádoucí, abychom v Ústí hráli se stejným nasazením v obraně jako ve druhém utkání. Abychom domácím nedali žádný jednoduchý koš, nedovolili jim útočné doskoky a sami na nich byli stále co nejaktivnější,“ zdůraznil jeden z pardubických trenérů Tomáš Bartošek.