Přes osobní obranu to šlo ztuha, ale body pardubičtí florbalisté mají

Kýžené play-off je pro Pardubice zase o něco blíž.

V hale Dašická se hrál zcela vyrovnaný duel, čemuž odpovídalo i skóre. Tyče zvonily za oběma brankáři, domácím Levínským i hostujícím Mazánkem, kteří jinak kromě toho předvedli řadu skvělých zákroků. Strhnout vítězství na svou stranu už v základní hrací době mohly oba týmy.

„Brno hrálo celý zápas osobní obranu, což utkání na atraktivitě nepřidalo. Tempo hry nebylo vysoké,“ uvedl pro svazový web pardubický trenér Milan Koubek.

„O to více musíme kluky pochválit za to, že drželi taktické pokyny, které jsme si řekli. Během utkání jsme si vytvořili více gólových šancí a díky dobře postavené soupeřově brance jsme vyhráli ‚jenom‘ za dva body,“ mínil kouč Sokola. „Věřím, že nás tento výkon psychicky zvedne do dalších zápasů.“

Pravdou však je, že Brno dokázalo rychle zareagovat na úvodní gól pardubického Kourka, a posléze v utkání vedlo 2:1 i 3:2. Kromě toho mělo ideální příležitost mírný náskok navýšit, když hrálo v prostřední dvacetiminutovce dvě přesilovky.

Naložilo s nimi však bídně; ve druhé, zdvojené, byl navíc jeden z jeho hráčů vyloučen. Teichman po pár vteřinách od začátku třetí třetiny srovnal a nic zásadního, kromě toho, že se na palubovce poprvé v sezoně objevil uzdravený útočník Sokola Jakub Burian, už se před nastavením nestalo.