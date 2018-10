Musíme vyčistit hlavy, říká kouč trápících se florbalistů Pardubic

Pardubickým florbalistům se v poslední době příliš nedaří. Zaznamenali již tři nepříjemné porážky v řadě. Poslední dvě pak během uplynulého víkendu: ve Vítkovicích 3:7 a doma s Chodovem 1:12...

„Každá prohra byla jiná. Úplně ta první v Otrokovicích (5:7) ještě přišla po hodně vyrovnaném zápase, dalších dvou soupeřů z první čtyřky jsme se však možná až moc zalekli. Ve Vítkovicích to nebylo tak hrozné, ale doma s Chodovem jsme naprosto zaspali první třetinu. Chybělo nám nasazení, efektivita a celkový drajv,“ vysvětluje kouč Sokola Pardubice Ladislav Štancl.

Z těchto tří utkání máte skóre 9:26. Značí to problémy v obraně, nebo je to prostě jen kvůli útočné vyspělosti protivníků?

Jedno s druhým. Jednoznačně hrála hlavní roli velká útočná síla druhých týmů, které potrestaly každou naši chybu, na druhou stranu jsme jich ale udělali hrozně moc. Velká část gólů padla kvůli naší špatné hře s míčkem a ztrátám.

Zmínil jste nepovedenou první třetinu proti Chodovu. Ta druhá byla vyrovnaná, poslední jste pak prohráli 0:6. Co se stalo?

Druhá třetina byla poměrně vyrovnaná, dostali jsme se do hry, ale v poslední Chodov přidal dva góly, uklidnil se, a to už se hraje strašně těžko. Soupeř byl v pohodě a bez problémů utkání dohrál.

Na začátku soutěže jsme mluvili o tom, že do kádru se dobře začleňují mladí hráči. Co teď s odstupem času?

Pořád je to na velmi dobré cestě. Kluci mají dost prostoru v základní sestavě, s čímž ani oni sami nepočítali, a popasovali se s tím na výbornou. Jsme s jejich hrou spokojení, pro tým to je do budoucna jedině pozitivum. Musíme teď jen překlenout tu fázi, kdy teprve sbírají zkušenosti.

Střídavé starty do Náchoda mají vyřízené junioři Savický a Černý, kterým se tam daří. Je ve hře jejich větší využití?

Je to jedna z myšlenek. Hoši díky těm střídavým startům mají výraznější herní vytížení a začíná se jim to vyplácet. Určitě přichází prostor na to, je znovu vyzkoušet v áčku a zúročit jejich nové zkušenosti.

V příštím kole vás čeká Tatran. S čím na něj půjdete?

To je jednoduché. Za žádnou cenu nesmíme opakovat chyby z posledních zápasů, naopak je potřeba se z nich poučit. Mít čistou hlavu a odehrát utkání naplno. Věřím, že pokud dojde ke zlepšení, tak skóre určitě může být v náš prospěch.