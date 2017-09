Po rozhárané přípravě čeká Pardubice první vrchol. Kvalifikace o pohár

Během letní přípravy neměl trenér Levell Sanders mužstvo vlastně až do poslední chvíle pohromadě.

Původně zamýšlenému prvnímu rozehrávači Trevinu Parksovi musela být kvůli zraněnému koleni rozvázána smlouva. Pro podobný úraz pak absentoval též David Škranc; klub za oba musel hledat náhradu.

Hráči, na něž nakonec padla volba - Američané Daiquan Walker a Jackson Kent - přitom dorazili až minulý týden, před posledním turnajem v polském Ostrówě Wielkopolském.

JIP Pardubice - soupiska sezona 2017/18 Rozehrávači:

0 Daiquan Walker (USA) nar. 1. 1. 1994

8 Viktor Půlpán 17. 8. 1996 Křídla:

2 Dominez Burnett (USA) 28. 10. 1992

4 Dušan Pandula 2. 7. 1984

6 Scott Martin (USA) 7. 10. 1988

11 David Škranc 18. 1. 1996

13 Josef Potoček 29. 7. 1996

34 Jackson Kent (USA) 20. 12. 1993

35 Michal Svoboda 19. 4. 1999 Pivoti:

7 Radek Nečas 18. 7. 1980

9 Kamil Švrdlík 25. 11. 1986

10 Karel Formánek 12. 3. 1997

12 Ondřej Kohout 17. 2. 1991 Realizační tým:

Tomáš Bartošek trenér

Levell Sanders trenér

Martin Skřivánek kondiční trenér

Martin Šorf vedoucí týmu

Veronika Krčálová fyzioterapeutka

Martin Carda lékař družstva

„Příprava byla komplikovaná. Jednu chvíli chyběl i Viktor Půlpán a Kamil Švrdlík byl na mistrovství Evropy,“ připomněl kouč Sanders.

„Vypadla nám základní rotace a museli jsme sáhnout do skupiny Golden Talents a implementovat do sestavy mladé hráče. Nebylo to ideální, ale pro ty mladé to byla výzva,“ líčil Sanders.

I když výsledkově se moc nedařilo, mladíci ho potěšili, byť z toho měl zpočátku obavy.

„Hráli bez bázně a hany. Teď v Polsku jsme sice prohráli dva ze tří zápasů, ale po většinu těch utkání jsme byli ve hře,“ pochvaloval si. „A pro ty mladé to byla skvělá zkušenost.“

Do cvičení herních systémů se do té doby nepouštěl, s tím začíná až teď, kdy už má k dispozici i Walkera s Kentem. Do úvodního zápasu prvního kola kvalifikace FIBA Europe Cupu v rumunském Sibiu nezbývá moc času - hraje se již tento čtvrtek od 18 hodin. Odveta v pardubické Tipsport areně je pak naplánována na středu 27. září rovněž od 18 hodin.

„Evropský pohár pro nás bude prvním vrcholem sezony. Chceme postoupit do základní skupiny,“ předeslal generální manažer BK JIP Pardubice Martin Marek. „Všechny kluby, které jsou přihlášené do kvalifikace FIBA Europe Cupu, hrají pouze o deset volných míst ve skupinách. Ve druhém kole nás případně čeká belgické Charleroi,“ doplnil Marek.

Změny v kádru Příchody: Martin (Newcastle, V. Brit.), Walker (Kedainiai, Lit.), Svoboda (dorost), Kent (James Madison University, USA) Odchody: Lamb Autrey (Šoproň, Maď.), Jobi Wall (Legia Varšava, Pol.), Lukáš Kotas, Josef Příhonský (ukončili profesionální kariéru), Martin Roub (Western Nebraska CC, USA)

Pokud jde o domácí soutěže, Kooperativu NBL a národní pohár, oddíl k nim podle něho přistupuje střízlivě, byť cíle zůstávají obvyklé.

„V obou soutěžích bychom opět chtěli atakovat co nejcennější medaile. Vlivem kostrbaté přípravy a tolika změn to však bereme s větší pokorou a uvědomujeme si, že může trvat, než si to všechno sedne,“ podotkl manažer.

„Průběh léta mi dělá vrásky na čele, i když je to pořád jen přípravné období. Máme ty samé ambice, ale po tom všem musíme být nohama na zemi a dát se postupně dohromady. Individuálně je kádr nicméně složený tak, jak jsme si představovali,“ řekl předseda představenstva Pavel Stara.

Beksa také chystá tradiční záležitosti, jako jsou školní ligy či již čtvrtý ročník projektu „Hrajeme spolu za Pardubice“ s místní Komorní filharmonií. Tentokrát bude v aréně spoluúčinkovat zpěvačka Dasha s kapelou Pajky Pajk (3. února 2018 při zápase s Olomouckem).

Už 24. listopadu Pardubice hostí první kvalifikační duel Česka o mistrovství světa proti Islandu.