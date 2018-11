Pardubice se po zneškodnění Opavy vydají do haly Kolína

Basket

Další 2 fotografie v galerii Pardubický křídelník Dwayne Benjamin (u míče) útočí na opavský koš kolem Luďka Jurečky. | foto: Radek Kalhous, MAFRA

dnes 9:28

Jestliže pardubičtí basketbalisté v pondělí po 17.45 navážou v Kolíně na to, co v sobotu doma na Dašické, především v závěrečné desetiminutovce, předvedli proti Opavě, měli by se jejich nejbližší protivníci třást strachy. Pardubická Beksa zmíněnou pasáž vyhrála nevídaným skóre 31:3!