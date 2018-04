Pardubický kouč Bartošek po Děčínu: Po pauze jsme se rozjeli

Přesto trenéři i hráči sami na výkonech v posledních duelech najdou dost much. Beksa se nadále není schopna zbavit hry ve vlnách, kdy excelentní pasáže střídá se mdlými.

„Vstup do utkání od nás nebyl ideální, nemohli jsme se dostat do rytmu,“ poznamenal na pozápasové tiskovce v Děčíně jeden z pardubických koučů Tomáš Bartošek. „Chtěli jsme eliminovat naše ztráty, ale nedařilo se nám to. Děčín dal několik jednoduchých košů a byl aktivní na útočném doskoku,“ pokračoval.

Domácí Válečníci získali úvodní čtvrtku poměrem 22:13 a ještě v poločase vedli o pět. Iniciativu však postupně začala přebírat Beksa, jež měla v součtu navrch především ve střelbě za dva body a nakonec i na doskoku.

„Ve druhé půli jsme zlepšili obranu, i když jsme se trochu trápili v útoku. Pak jsme se rozjeli, tak j ak jsme zvyklí z celé sezony. Děčín musel hrát do plných a taky jsme velmi dobře zvládli koncovku. Několik situací jsme vyřešili správně. J sme rádi za každou výhru, na děčínské palubovce se totiž nevítězí lehce,“ uvedl trenér Bartošek.

„Zvedali jsme se postupně. Můžeme se chvíli těšit z výhry, ale pak už se musíme soustředit na play off,“ doplnil jej pivot Kamil Švrdlík.

Beksa je otevře domácími čtvrtfinálovými utkáními proti ústecké Slunetě ve středu 11. a ve čtvrtek 12. dubna (vždy od 18 hodin).