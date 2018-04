Ve Svítkově se strhne bitva o plochodrážní evropské finále

Areál se otvírá v 9 hodin dopoledne, od 10 jsou na řadě tréninky a od 11 rozhovory s jezdci ve fanzóně. Po autogramiádě plochodrážníků ve 12.30, na niž dorazí i vítěz poslední Zlaté přilby Václav Milík (ten má finále ME jisté díky třetímu místu celkově z loňska), následují ve 14.15 samotné závody. Vrcholit by měly kolem 16.45, ovšem doprovodný program akce, včetně ukázkové jízdy dakarské techniky na ovále a koncertů, pokračuje až do 21. hodiny, kdy ji ukončí ohňostroj.

Startovní listina šampionátu je nabitá zajímavými jmény.

„Jsou jezdci, kteří patří do Grand Prix, ale od promotéra tohoto seriálu nemohou dostat divokou kartu. Musejí si proto finále vyjet,“ nastiňuje šéf pořádajícího AMK Zlatá přilba Pardubice Evžen Erban.

To platí třeba o Švédovi tmavé pleti Antonio Lindbäckovi, jenž byl mimo jiné v roce 2011 druhý na Přilbě za Polákem norského původu Rune Holtou.

„Lindbäck je oživením všech závodů, na které přijede. Ale diváci na Zlaté přilbě už měli možnost vidět i Brita Ellise, Francouze Bellega, Poláka Protasiewicze, Fina Lahtiho nebo Němce Wölberta,“ vypočítává Erban.

„Myslím, že ta startovka je opravdu silná a že to budou závody jako řemen. Na závodníky je to opravdu tlak. Nevyberete si. Abyste favorizoval Lindbäcka... Nemusí mu to vyjít, mezi těmi třemi šťastnými nemusí být,“ pokračuje.

O co nejlepší výsledek se ve Svítkově pokusí i dvojice Čechů, Eduard Krčmář se Zdeňkem Simotou. V případě potřeby mohou do závodů naskočit také domácí Hynek Štichauer a Patrik Mikel, kteří jsou napsaní jako náhradníci.

„Některému z našich kluků bych postup moc přál, ale nejsem přesvědčený, že na něj dosáhnou. Ostatní jezdci jsou opravdu dobří. Kdyby měl výborný den, jako loni při Přilbě, mohlo by se to snad povést Edovi Krčmářovi. Ale musí to unést nervově,“ uvažuje Erban.