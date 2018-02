Odmítnutí stovky? Pardubická kasa volá, Pepa Potoček se prohne

„Máme to zpoplatněné, takže Pepína to bude něco stát,“ smál se po utkání pivot pardubického klubu Kamil Švrdlík. Jak hluboko bude Potoček muset sáhnout do kapsy, zůstane v kabině.

Ještě před utkáním se uskutečnilo vystoupení Komorní filharmonie Pardubice se zpěvačkou Dashou a skupinou Pajky Pajk. Jak si koncert užili samotní hráči?

Pár kluků se bylo na chvíli podívat, ale přece jen pro nás bylo důležitější se koncentrovat na samotný zápas, který jsme potřebovali zvládnout.

Vedle hudebního programu proběhla také sbírka na pomoc postiženému Adámkovi. Jak se na ní tým podílel?

Co jsem si o přestávce všiml, tak se vybralo 45 tisíc korun. Naše kabina přislíbila 10 tisíc, ale nevím, jestli to v tom už bylo započítané.

Plány pro samotný duel vám vyšly na jedničku. Úvodní polovina utkání byla ovšem oproti prvnímu vzájemnému zápasu velmi vyrovnaná. V čem byl největší rozdíl?

Střídal se jeden útok za druhým a Olomoucko dobře proměňovalo své šance. Náš útok byl taky celkem v pohodě, ale v obraně to trochu skřípalo. Věděli jsme, že jde o velmi útočný tým, ale nebyli jsme dost důrazní a dovolili jsme jim pár jednoduchých košů.

Druhý poločas už byl ve vaší režii. Jaké byly o přestávce pokyny pro další část hry?

Za každou cenu vydržet v útoku. Chtěli jsme také co nejvíce zavřít obranu, abychom nedostávali ty zmíněné jednoduché koše jako v prvním poločase. Celkem se nám to dařilo, Olomoucko potom odešlo fyzicky a prošli jsme přes ně.

Nakonec jste vyhráli celkem v pohodě o dvacet bodů. O jediný koš vám ale unikla stovka, to asi zamrzí...

To teda. Odmítnutí stovky máme navíc zpoplatněné, takže Pepína Potočka to bude něco stát.

Úkol pro tento zápas byl jasný - zvítězit. To se nejspíš nemění ani pro poslední dvě utkání základní části v Brně a v Kolíně, že?

Rozhodně ne. Máme pár těsných proher, které nás velmi mrzí. Jako třeba v Nymburce, kde jsme měli velikou šanci vyhrát, ale nakonec nám to uteklo o bod. Zůstáváme však odhodlaní a chceme uspět všude.