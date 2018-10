Výpadek s Olomouckem přestáli, hned nato Pardubice hostí Děčín

„Je fakt, že jsme ve druhém poločase trošku ztratili koncentraci,“ připustil kouč Východočechů Levell Sanders.

„Ale poté jsme zabojovali a utkání dostali znovu pod kontrolu. Zápas se mi hodnotí o sto procent lépe než středeční pohárové utkání v Nizozemsku (porážka 58:91 od New Heroes Den Bosch). Olomoucko je dobrý tým, vítězství si vážíme,“ řekl trenér Beksy.

Pardubický tým sice krátce po úvodním rozskoku ztrácel 0:5, ale pak se především díky nadšeně hrajícímu křídelníku Benjaminovi, k němuž se později přidal rozehrávač Williams (v utkání 20, resp. 25 bodů), dostal do varu.

Pomáhala mu k tomu jak slušná střelba, tak i jasná převaha pod oběma obroučkami. Jenže po pauze jako když utne - hráčům Beksy se najednou totálně přestalo dařit.

„Často jsme ztráceli míče. Olomoucko díky tomu mělo víc příležitostí dávat body,“ komentoval to muž zápasu Williams.

I tak šla Beksa do závěrečné čtvrtiny se čtyřmi body k dobru a Williamsova přesná ruka její převahu definitivně stvrdila.

„V koncovce to bral na sebe, my jsme neměli šanci ho bránit,“ mrzelo kouče Hanáků Predraga Benáčka. „Mohlo to být ještě vyrovnanější, kdybychom lépe doskakovali pod vlastním košem a netrápili se z čáry trestného hodu,“ dodal.

Vítězné Pardubice, v lize nadále druhé, si moc „neodfrknou“. Již v pondělí od 18 hodin vyzvou opět doma na Dašické čtvrtý Děčín.

„Po delší době má ve svém kádru zahraniční hráče. Lamba Autreyho velmi dobře známe, spolu s Klintem Carlsonem svému týmu hodně pomáhají. Jinak si i nadále zachovává své charakteristické herní rysy, tedy fyzickou hru, aktivitu na útočném doskoku a tak dále,“ vypočetl trenér Beksy Sanders.