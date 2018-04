Postup v sedmém zápase? Velká úleva, připustil pardubický Švrdlík

„Přiznávám, je to velká úleva,“ prohlásil 31letý pivot Kamil Švrdlík po zápase, který jeho tým vyhrál 70:60 a zajistil si tak postup do semifinále proti Opavě. „Zase to šlo do takové naší koncovky,“ připomněl obrovské problémy pardubické Beksy ve čtvrté čtvrtině, kdy její pohodlné vedení mizelo jako brambůrky na narozeninovém večírku.

„Asi bychom to nezvládli, kdyby se soupeř ještě víc přiblížil,“ uvažoval pardubický pivot. „Před sérií jsme nepředpokládali, že to půjde až sem. Musím však pochválit i hráče Ústí, protože byli dobře připravení, hráli výborně a udělali nám to hodně těžké,“ pokračoval Švrdlík.

Pardubice do rozhodujícího středečního klání vkročily velmi nadějně, brzy vedly 8:0 a poté zkraje druhé čtvrtky ještě 19:10. Nedokázaly toho však více využít. Soupeř málem vyrovnal, a pak oba mančafty začaly kazit.

„Dobře jsme bránili, ale nebyli jsme schopni přetavit to v nějaké jednoduché koše. Měli jsme tam několikrát situaci, kdy jsme nedali protiútok, protože jsme míč někam hodili, ukopli si ho. Tohle musíme využívat, ty koše nám později chyběly,“ poznamenal Švrdlík.

Balony nabyté po doskoku nebo zisku tým při naivní rozehrávce nebo ležérním driblinku ztrácel až příliš snadno.

„Tohle nás ubíjí, protože jsme najednou naštvaní sami na sebe. Kdyby to skončilo na druhé straně košem, hala se dostane do varu a my získáme sebevědomí,“ řekl pivot.

Přesto se Beksa po poločase utrhla až do jedenadvacetibodového vedení, jenže v poslední periodě následovaly minuty dost podobné těm, které ji stály šestý zápas v Ústí nad Labem. Už tam mohla čtvrtfinále v poklidu ukončit, nicméně mečbol prováhala. Tentokrát však její hráči dramatický závěr ustáli a mohou se tak chystat na semifinálového protivníka. Úvodní dva mače série na čtyři vítězství proti Opavě se uskuteční ve středu 2. května, resp. ve čtvrtek 3. května, vždy od 18 hodin v hale Dašická.

Pardubičtí se před ní chtějí poučit z nervózních zápasů s Ústím. „Opavané si na nás asi věří, ale musíme jim ukázat, že s námi minimálně na Dašické nemají šanci hrát,“ plánoval Švrdlík.