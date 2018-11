Evropa odhalila nedostatky naší hry. V plné nahotě, tvrdí pardubický šéf

S něčím podobným generální manažer BK JIP Martin Marek pochopitelně nemůže být spokojený.

„Výprask v Holandsku (porážka v prvním zápase skupiny 58:91 od New Heroes Den Bosch) byl neomluvitelný. Z naší strany jsme do toho nedali úsilí a energii, a to se nesmí stávat,“ říká Marek, ale zároveň dodává: „Doma jsme s Den Boschem sehráli vyrovnané utkání. Ruský Saratov a izraelská Nes Cijona měly kvalitu a jsou výkonnostně jinde než my.“

Přesto podle něho Beksa zmíněným soupeřům v některých úsecích jejich cestu k triumfu až příliš usnadnila vlastní nedůsledností.

„Držet krok jsme s nimi dokázali pouze v určitých pasážích, nikdy ne celých 40 minut. Od toho se musíme odrazit směrem k výkonům v Kooperativa NBL,“ konstatuje manažer Marek.

Ten rovněž míní, že Pardubičtí ve srovnání s konkurencí zaostávali především v týmovém projevu.

„Potřebujeme tlačit na týmový projev, zapojit víc hráčů na obou polovinách.“ Martin Marek, generální manažer Beksy

„Potřebujeme na něj stále tlačit, zapojit víc hráčů na obou polovinách hřiště a neutápět se jeden proti celé obraně. Musíme si dobře vypomáhat, komunikovat, držet pospolu a nepropadat mentálně při obdržení koše, ale naopak ‚valit‘ dopředu za každého stavu. Když bych měl vypíchnout jednu naši slabinu v utkáních v Evropě, tak to byl jednoznačně náš obranný výkon - až příliš často jsme inkasovali jednoduché koše, které nás posílaly dolů psychicky,“ vypočítává Marek.

Klub do letošní účasti v evropských pohárech hodně vložil; náklady na ni sice ještě nejsou definitivně vyčísleny, nicméně měly by se pohybovat kolem dvou milionů korun.

„K investici je nutno říct, že šla velkou částí z odměn sportovního úseku. Před sezonou jsme při podpisu nových smluv jasně deklarovali, co chceme hrát, kolik nás to bude stát a jaké maximální podmínky můžeme nabídnout. Účast v evropských soutěžích byla pro většinu hráčů natolik lákavá, že jsme nemuseli licitovat o smlouvách,“ vyzdvihuje Marek.

Cílem mimo jiné bylo získat zkušenosti do domácích soutěží, aby Beksa obstála v klíčových zápasech play off. Nabízí se však otázka, zda to všechno mělo vůbec smysl, když je finální výsledek takový, jaký je. Marek se domnívá, že ano.

„Odehráli jsme osm utkání s týmy, se kterými se v české lize s výjimkou Nymburka nesetkáme. Hráči se musí adaptovat na vyšší tempo, fyzičnost, rychlejší čtení situací,“ nastiňuje manažer. „Zápasy samozřejmě v plné nahotě odhalily naše nedostatky, na kterých musíme pracovat, abychom se posunuli v týmovém herním projevu směrem k vrcholům na jaře. Počínaje pondělním ranním tréninkem jde veškeré naše soustředění na ligu a Český pohár,“ dodává.

Že by Beksa příště v evropských pohárech neúčinkovala, i proto pravděpodobně nehrozí.

„Diskuse nad strategií klubu do další sezony s ostatními akcionáři nás teprve čeká. Nicméně jako klub dlouhodobě podporujeme aktivní zapojení co největšího počtu klubů do evropských soutěží,“ říká k tomu Marek. „Nových poznatků a impulsů je v Evropě každoročně hodně. Snažíme se učit všude, kam jedeme, i mimo palubovku - strukturu klubu, financování, projekty, marketing, dlouhodobé vize... I v tomhle účast v evropském poháru inspiruje náš klub a dává mu energii,“ upozorňuje šéf Beksy.