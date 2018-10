Na trojky z půlky mám kliku, říká pardubický basketbalista Benjamin

Úspěšné tříbodové pokusy pětadvacetiletý rodák z Lafayette v Louisianě proti Hradci zaznamenal celkem čtyři. Vedle toho se mu dařilo i zblízka a z čáry trestného hodu a zápas končil s 31 body a sedmi doskoky při excelentní užitečnosti 37.

„Byla to zábava,“ řekl 201 centimetrů vysoký dlouhán, jenž do Pardubic v létě přišel z makedonského klubu KK Blokotehna Gevgelija. „Netušil jsem, jak mě Hradečtí plánují bránit, nemyslel jsem si, že budu mít tolik střel. Ale do vymezeného území jsme se dostávali často, takže jsem se toho snažil využít,“ doplnil Benjamin.

Čtvrteční katastrofální výsledek z kvalifikace Ligy mistrů proti Nižnímu Novgorodu (prohra 57:85) jste ze sebe setřásli snadno.

Tohle je jeden z důležitých rysů dobrých týmů, že se pořád učí. Můžete prohrát, ale musíte se z toho rychle oklepat. Vyběhli jsme na palubovku a snažili se prostě makat. Ne že by to takhle nebylo i proti Novgorodu, ale tam jsme se skoro nedostali ke střelbě. Chtěli jsme na tom zapracovat, což se povedlo.

Kvalitativní rozdíl mezi vámi a soupeři byl očividný. V čem myslíte, že jste je převyšovali nejvíc? Co vám duel s Hradcem vyhrálo?

Myslím, že právě naše zkušenost z toho utkání s Novgorodem. Tak jako Rusové hráli proti nám, jsme chtěli my hrát proti Hradci. Fyzicky v obraně, rychle vpředu. Bylo to poznat. Chtěli jsme divákům v prvním domácím ligovém zápase ukázat, že jsme o dost lepší tým, než viděli v té kvalifikaci.

V poslední vteřině první čtvrtky jste trefil trojku z vlastní půlky. Je to výjimečná záležitost?

Vlastně se mi to povede docela často, čím to je, to netuším. Tyhle trojky se mi dařily v NCAA i později, když už jsem byl profíkem. Mám na to zkrátka kliku.

A přihodilo se, že by se tohle stalo dvakrát za zápas? Ondřej Peterka z Hradce vás totiž v další čtvrtce napodobil.

Nejsem si jistý, jestli jsem to někdy zažil dvakrát v jednom zápase. Ale střílel na ten samý koš, třeba to s tím trochu souviselo.

Užíváte si angažmá v Pardubicích?

Moc. Tým mi sedí, líbí se mi i město. Je o dost větší, než ve kterých jsem dosud hrál. To je fajn.

Jak trávíte volný čas mimo palubovku?

Nejsem člověk, který by pořád někde lítal. Takže spíš doma sleduju basket v televizi, taky se dívám na filmy.

Máte velmi nápadný, bujný účes ve stylu afro. Kolik vám zabere času udržet vlasy v žádoucím stavu?

Jenom si je umyju, trochu navoním a můžu vyrazit ven. Tak pět deset minut, víc nepotřebuju.

Měl jste takové vždycky?

Dlouhé vlasy nosím celý život. Míval jsem je i o dost delší, tohle je na mě popravdě celkem slabota.