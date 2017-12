Už dlouho jsem nedal tolik bodů, radoval se pardubický křídelník Pandula

Slovenský křídelník si musel připadat jako takový otloukánek. Díky své hbitosti a dravosti se prodíral pod obroučku Jindřichova Hradce nebývale často. Pandula byl v jejich podkošovém teritoriu nežádoucí a smečka hostujících Lions mu také dávala co proto. Výsledek? Devět faulů na jednoho hráče.

„Nebylo to nic vážného, tlačil jsem se do koše a oni mě faulovali celkem často. Takových zápasů jsem ale už zažil dost. Lepší výkon by to ukázalo, kdyby k tomu došlo třeba proti Děčínu či Nymburku,“ prohlásil Pandula.

Své útočné výpady dokázal proměňovat s vysokou úspěšností. Není proto divu, že po finálním klaksonu svítilo u jeho jména na tabuli číslo 26 značící počet bodů.

„Už dlouho jsem nedal tolik bodů. V této sezoně se mi to ještě nepodařilo,“ líčil třiatřicetiletý rodák z východoslovenské Sniny. V minulosti už přitom dokázal nastřílet Lions i více jak třicet bodů.

Na poslední minuty dostali prostor další hráči ze střídačky, takže v průběhu utkání několikrát pardubickým kotlem vyvolávaný Pandula sledoval jejich počínání ze židle mezi spoluhráči. Snaha o pokoření trojciferné hranice byla u Beksy v závěrečných minutách velká, leč nakonec neúspěšná.

„To nás mrzí. Stovku jsme chtěli, ale důležité je vítězství,“ hodnotil Pandula a srovnával sobotní mač s tím, který oba soupeři sehráli o čtyři dny předtím.

„Bylo to podobné. Dávali opět hodně těžkých střel, ale mají dost slabou obranu. Od začátku do konce to bylo jednoznačné. Oni neprožívají dobrou sezonu a nemají tak kvalitní tým. Stačí proti nim běhat a jde to,“ dodal