Druhé místo se Děčínu vzdaluje. Pardubice nás nepouštěly, uznal Krakovič

„V první půli jsme byli lepším týmem, ale ve druhé Pardubice hrály velmi dobře v obraně, což je potřeba uznat. Nepouštěly nás do našich akcí, my jsme nevolili dobré střely a to byl klíč k jejich vítězství,“ hodnotil děčínský pivot Jakub Krakovič.

„Všechno se odvíjelo od toho, že jsme si v útoku nevytvářeli volné střelecké pozice a v obraně jsme párkrát špatně komunikovali, což Pardubice potrestaly.“

Díky vítězství teď Pardubice mají na Děčín jednobodový náskok a ještě zápas k dobru. „V úvodu zápasu jsme hráli velice dobře v obraně, ale bohužel jsme dělali spoustu chyb v útoku, hlavně jsme měli dost ztrát. Ve druhém poločase jsme se zlepšili, věřili jsme, že když budeme dál dobře bránit a trefíme něco z dálky, tak si vytvoříme náskok, což se naštěstí podařilo. Důležité bylo, že jsme po celý zápas drželi náš obranný doskok a nedovolili jsme Děčínu tolik druhých a třetích střel, v tom jsme odvedli dobrou práci,“ pochvaloval si pardubický pivot Radek Nečas, jenž si odkroutil jubilejní 800. zápas v NBL.

„Když si člověk řekne, že odehrál 800 zápasů, je to velká dávka. Já se ale pořád cítím svěže, takže myslím, že tisícovku ještě dám,“ usmála se pardubická opora.

Ústecká Sluneta v nadstavbě A2 nezáří, jak by si představovala, byť stále skupinu vede. Ale má náskok jen dvě výhry náskok před příčkami, které už neznamenají play off.

„Chceme si upevnit pozici pro postup do play off ze 7. místa,“ uvedl křídelník Filip Šmíd před zítřejší domácí partií s posledním Jindřichovým Hradcem, který vyhrál jen jedinkrát. Zápas vypukne v hale Slunety v neděli v šest večer. „Po dvou ztracených utkáních na palubovkách soupeřů ze závěru si chceme spravit chuť,“ hlásí Šmíd.

Kiksy v Ostravě a Brně chce odčinit i rozehrávač Michal Šotnar. „Musíme jít nejen vyhrát, ale i zlepšit náš týmový projev.“