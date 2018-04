Hlavně nepodcenit závěr. Pardubickým basketbalistům jde o vše

„Jsem moc rád, že můžeme hrát doma. Dašická je specifická, protože fanoušci jsou během zápasu v bezprostředním kontaktu s hráči a to nás žene dopředu,“ vnímá podporu pardubických fanoušků kouč Beksy Tomáš Bartošek.

Na dosavadní tři čtvrtfinálové zápasy do Pardubic dorazily tři tisíce a jeden divák.

„Vnímáme jako obrovskou výhodu, že sedmý zápas bude u nás. Doufám, že nás bude opět podporovat plná hala,“ přeje si Bartošek.

Rozhodující duel by skutečně vedle myšlenkových pochodů jednotlivých hráčů mohla rozhodnout i výhoda domácího prostředí. Vždyť Pardubice se se Slunetou letos střetnou již podeváté. Těžko se tedy soupeři budou něčím překvapovat.

„Je možné upravit jednu dvě akce. Třeba Ústí zaskočíme, ale skutečně to bude spíš o tom, jak budou nastavené hlavy,“ tuší Bartošek.

Ono nastavení si v Pardubicích však možná vyžádá daleko více práce, než na tréninku nacvičit nové signály.

Ústí nad Labem je v sérii v pozici toho, kdo svým případným postupem překvapí. Na Dašické se ale výhra domácího týmu stoprocentně předpokládá.

„Musíme se na to zkrátka dobře připravit. Náš výkon musí být konstantní po celých 40 minut, a ne míň,“ nabádá Bartošek.

Tam zcela jistě Beksu tlačí bota nejvíc. Čtvrtfinálová série se Slunetou už totiž mohla být hotová...

V šestém zápase v Ústí Východočeši ještě šest a půl minuty před koncem základní hrací doby vedli o patnáct bodů, potom ale přišel zkrat.

Ústečtí hráči by se najednou snad začali do koše trefovat i z parkoviště u haly a dovedli zápas do prodloužení. V něm navíc obrat dokonali a po výhře 88:87 si vyžádali další stěhování.

„Na to, co bylo, musíme úplně zapomenout. Jít do utkání v dobré pohodě koncentrovaní a hlavně sebevědomí,“ hledá recept na výhru Bartošek.

Utkání bude mít zcela jistě i zajímavý doprovodný program. Vystoupí skupina Im Cheer Pardubice a také tanečnice Aerobic centra Pardubice se skladbou Filmový maratón. Předvedou se v poločase. V diváckých soutěžích bude možné vyhrát také plno zajímavých cen.