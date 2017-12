Boleslav a Chodov: těžká předvánoční prověrka pro Pardubice

Soupeře si nelze vybírat. Ale pokud by to bylo možné, Mladé Boleslavi i Chodovu by se snad raději vyhnuli obloukem. Důvod? Prvně jmenovaní jsou vicemistři, ti druzí dokonce úřadující šampioni. Aktuálně ze druhé, resp. třetí, pozice nahánějí vedoucí Vítkovice. To je dostatečná vizitka jejich síly, jíž se Sokol pokusí vzdorovat.

„Můžu říct, že silnější soupeře za jeden víkend jsme dostat nemohli. Jsou to týmy, za které hraje absolutní superligová špička. My z toho nesmíme mít strach, a naopak musíme ukázat, že dokážeme i takto silné soupeře obrat o body,“ prohlásil pardubický obránce Ondřej Kunt.

Také on bude v pátek v 19 hodin čelit boleslavské útočné mašině, která je se 134 zásahy nejúdernější a v domácím prostředí se prezentuje v průměru deseti góly na zápas! Navíc má po úterní dohrávce ve svém středu nového lídra historického bodování soutěže.

Nejužitečnější hráč ligy z posledních tří sezon Jiří Curney nasbíral již neskutečných 513 bodů. Ocenění za obdivuhodnou sbírku dostane osmadvacetiletý borec právě před startem dnešního utkání proti Pardubicím.

Ty se v neděli vrátí k poslednímu zápasu tohoto kalendářního roku domů na Dašickou, kde se v 17 hodin střetnou s Chodovem. Pražané jim vítězstvím 8:1 připravili dosud nejvyšší debakl sezony. Ovšem ani oni by nemuseli oplývat čerstvostí, jelikož dnes nastoupí proti tabulkovým sousedům, kterými jsou rozjeté čtvrté Otrokovice. V neděli se tak ukáže fyzická připravenost obou soupeřů.

„Hrát dva zápasy za jeden víkend je určitě náročnější, ale nemyslím si, že by to měl být nějaký problém. Na naší hře by se to nemělo projevit,“ domnívá se Kunt.

Že nemusí mít Sokol ze zvučných protihráčů přehnaný respekt, dokázal minulý týden, kdy při domácí porážce 5:6 v prodloužení sebral bod současným lídrům z Vítkovic. Také tentokrát by rád spoléhal na podporu zaplněné haly.

„Doufám, že přijde opět plná hala. Připravuje se výtečný program, který snad přitáhne co nejvíce diváků, proti Vítkovicím to bylo famózní. Všichni fandili skvěle, před takovou kulisou je radost hrát,“ dodává zadák Kunt.