Pardubického trenéra Bartoška potěšila obrana i dobrý úvod utkání

„Klíčový byl náš vstup do zápasu a obrana, na kterou jsme se velmi koncentrovali. Dobře jsme si pomáhali a soupeř měl těžké střely. Díky tomu jsme už v prvním poločase získali náskok kolem 20 bodů,“ pochvaloval si jeden z pardubických koučů Tomáš Bartošek.

Kolínu byla zpočátku obroučka domácího koše nejspíše malá. Trefil do ní pouze čtyři z 18 střel.

„Mockrát jsme zahodili koš zpod koše, což se nám s takovým soupeřem, jakým jsou Pardubice, samozřejmě vymstilo. Domácí nám rychle odskočili a v tomto duchu se pak hrál celý zápas,“ hodnotil průběh kolínský rozehrávač Adam Číž.

Jeho kouč Pavel Beneš litoval spíše nedůslednosti při bránění protihráčů.

„Dostávali jsme jednoduché koše, když jsme nepokryli elementární kombinace domácích, a to nás stálo 20bodovou ztrátu. Druhým faktorem je 50 bodů, které jsme inkasovali z vymezeného území. To je strašná spousta bodů, takto se nedá vyhrát. Myslím, že jsme neodvedli to, co jsme mohli odvést,“ prohlásil trenér hostů.

Bekse se podařilo náskok navyšovat, a to i přesto, že její úspěšnost přesných trojek nebyla celkově nijak závratná (29,4 %). Lépe na tom byla v proměňování trestných hodů, jenže Kolín hrál hodně čistě, takže se domácí dostali k šestkám je n osmkrát za celý zápas.

Ještě na počátku závěrečné desetiminutovky držela červenobílá sestava vedení o luxusních 25 bodů.

„32 minut jsme hráli velmi dobře a měli jsme zápas naprosto pod kontrolou. Pak kombinace našeho polevení a toho, že Kolín se trochu uvolnil a začal dávat střely, zapříčinila, že se hosté vrátili do zápasu, ale závěr jsme si pohlídali. Myslím, že jsme vyhráli zaslouženě,“ řekl domácí rozehrávač Jiří Welsch, jenž své spoluhráče zásoboval přesnými přihrávkami. Sedmi asistencemi si vylepšil své letošní maximum v této statistice.

Pohyb míče z ruky do ruky se ostatně zamlouvala i trenérovi.

„V utkání jsme si velmi dobře posouvali míč, někdy jsme to až trošku přeháněli a zpod koše ještě hledali další volné hráče, ale to je známka toho, že si tým rozumí a chce si vyhovět,“ dodal Bartošek.

Další utkání čeká Besku v pondělí, kdy hraje pohár v Brně.