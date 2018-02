Pardubické Bekse ve finále docházel kyslík, Nymburk si obhajobu pohlídal

Pardubická Beksa po sobotním vítězství 75:62 nad Děčínem se středočeským hegemonem v nedělním finále padla 65:86. A tak, i když měl radost ze stříbrné medaile, 14bodový rozehrávač Viktor Půlpán po zápase pravil:



„Jsme rádi, že jsme se do finále dostali, ale proti Nymburku jsme chtěli zabojovat víc. Prohrát o dvacet je velký rozdíl.“

Nymburk se Bekse hned v úvodu utrhl, ovšem ta ještě do půle jeho vedení ukrojila na pouhé dva body (45:43). „Už je klišé, že když vysoko vedeme, necháme soupeře vrátit do zápasu,“ komentoval to pivot Nymburka Martin Kříž, pardubický odchovanec, jenž se stal nejužitečnějším hráčem Final Four.

Rozhodnout měla třetí pasáž. Beksa na favorita opět nabrala dvouciferné manko a to už neměla sílu dohnat. Nymburk lépe střílel z pole a výrazně navrch měl i na doskoku.

„Zranil se nám Brandon (Spearman), který hraje dost minut. Bylo pak těžké se s nimi udržet - jsou pořád v tempu. Nám už pak trochu docházel kyslík,“ mínil Půlpán.

První cenný kov pro Svitavy

Pořádající svitavští Tuři chtěli v zápase o třetí místo odčinit blamáž z předchozího mače s mistrovským Nymburkem, jemuž - i proto, že kouč Růžička v závěru šetřil hráče základní pětky - v semifinále podlehli o hrozivých 52 bodů. A pracovali na tom od první minuty.

„Začali jsme vážně dobře, nalétaly nám tam nějaké střely. Zkraje jsme sice moc nedoskakovali, ale to se pak změnilo. A střelba se nám opravdu dařila,“ těšilo pivota Bretta Roseboroa po výhře 81:65.

Prvotní náskok Turů sice děčínští Válečníci do konce první desetiminutovky takřka zlikvidovali, ale domácí pokračovali v nastoleném tempu (zářil hlavně křídelník Slezák) a díky tomu šli opět dopředu. Roseboro je po kombinaci s americkým krajanem Smithsonem poslal ve druhé čtvrtině efektní smečí ze vzduchu už do patnáctibodového vedení.

V poločase Svitavy držely velmi nadějný stav 48:32, a pokud měl Děčín předsevzetí s tím něco udělat, vyznělo do ztracena. Naopak; rozdíl vytrvale narůstal. Když už, tak Tury nebrzdil soupeř, ale vlastní ztráty a chyby typu kroků či přerušovaného driblinku. Nakonec vyhráli jasně 81:65, díky čemuž získali první medaili mezi českou elitou.

„Jsme spokojení, pro klub je to historický úspěch. Doufám, že se to našim fanouškům líbilo a dál budou chodit v tak hojném počtu,“ uvedl křídelník Pavel Slezák.