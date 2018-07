Pardubický úkol pro McGaugheyho: bezvadně střílet i válčit u obroučky

Nebylo tedy divu, když trenér Beksy Levell Sanders po sezoně na otázku, zda Martin bude v Pardubicích pokračovat, odvětil: „Bylo by to moc riskantní - tím spíš, že budeme hrát i s poháry tolik zápasů. Ale je pravda, že někdo podobný, vysoký kluk, co umí střílet trojky, by se hodil.“

Sandersovo přání se nyní plní. Do kádru Beksy totiž po rozehrávači Williamsovi a křídelníku Benjaminovi přibyla třetí posila ze zámoří právě na pozici 4 (vyšší křídlo či nižší pivot), na níž operoval i Martin. Evan McGaughey z německého Heidelbergu.

Američanovi bílé pleti, absolventu Quincy University v Illinois, je 24 let a měří 203 centimetrů.

„Chtěli jsme doplnit naši podkošovou sestavu o hráče, který bude dobrým střelcem zvenku a pomůže nám roztáhnout útočnou hru,“ uvedl Martin Marek, generální manažer BK JIP Pardubice. „Evana jsme měli v mixu hráčů na tuto pozici již před rokem, kdy opouštěl univerzitu, a ve chvíli, kdy se letos dokázal prosadit v německé ProA, jsme se rozhodli pro jeho angažování do Beksy. V klubu ho vítáme a přejeme mu co nejlepší výkony v našem dresu,“ doplnil Marek.

McGaughey za Heidelberg trávil na palubovce v průměru 29,3 minuty, střílel 11,8 bodu a připisoval si 6,4 doskoku. V mužstvu byl druhým nejlepším střelcem s úspěšností trojek přes 40 % a pomohl mu ke třetímu místu v základní části (Heidelberg pak ve čtvrtfinále play off vypadl s Trierem).

Do Pardubic se těší. „Klubu se v uplynulých letech dařilo, rád bych se podílel na dalších týmových úspěších. Vím, že na soupisce je hodně talentovaných hráčů. Už se opravdu nemůžu dočkat, až společně začneme,“ sdělil McGaughey.