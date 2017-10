Nymburk uvítá Aris Soluň. Další prohru v Lize mistrů si dovolit nemůže

Může za to úvodní domácí porážka 72:81 s Nanterre, při níž se český mistr trápil v útoku. Případné druhé zaváhání na vlastní palubovce by výrazně pošramotilo sebevědomí nově složeného týmu.

Nymburk v minulé sezoně Ligy mistrů postoupil ze skupiny především díky domácí neporazitelnosti. Tentokrát hned v prvním duelu ve Sportovním centru zaváhal a podal nepřesvědčivý výkon. Díky losu má šanci na reparát opět doma, ale zároveň to tým trenéra Ronena Ginzburga dostává pod tlak.

„Skupina je o osmi účastnících, je dlouhodobější a máme šanci na reparát. Není proč skládat zbraně po jednom nepovedeném zápase. Ale také víme, že skupinu máme mnohem silnější než loni, tak nás ta prohra může přijít draho. Ale to se uvidí až postupem času. Teď musíme každopádně porazit Aris,“ řekl pivot Petr Benda.

Nymburk musí především zlepšit střelbu. V prvním duelu netrefil hodně volných střel, což soupeři umožnilo více se soustředit na hru pod košem, kde rozhodl.

„Střelba byla prostě příšerná a není nic platné, že jsme vyhráli třeba na doskoku nebo v počtu ztrát. Ale na to, jakou jsme hráli tužku, rozdíl nebyl tak velký. Bylo to trápení a nebyl nikdo, kdo by se dokázal trefit a strhnout celý tým,“ připustil Vojtěch Hruban.

Českým šampionům by mohla pomoci víkendová výhra 99:64 nad vicemistry z Děčína. V zápase si ale poranil kotník klíčový hráč Pavel Pumprla, který kvůli zranění vynechal téměř celou minulou sezonu. A není jisté, zda bude na Aris připraven.

Tradiční klub a finalista Řeckého poháru na rozdíl od Nymburku vstup do soutěže zvládnul a doma vyhrál 70:64 nad polským šampionem Zielonou Górou. Důležitou postavou týmu je americký rozehrávač Kwame Vaughn, jehož Středočeši dobře znají. V minulé sezoně proti nim hrál v dresu Frankfurtu a v předminulé za Antverpy. A pokaždé jim dal 15 až 23 bodů.

Rozhodující by však mělo být ubránit jiného Američana, bývalého hráče NBA Kylea Weavera. Z dálky často střílí Janis Athinaiu, pod košem bude zlobit 211 centimetrů vysoký pivot Keith Benson, který má v NBA tři starty za Golden State Warrios.

Novým trenérem Arisu je Panajotis Jannakis, jeden z nejslavnějších řeckých basketbalistů, jenž coby hráč zářil po boku Nicka Galise.

Oba celky se spolu utkaly ve skupině i v minulé sezoně. Nymburk doma vyhrál 87:79 a venku prohrál 79:83. Kádry se však výrazně změnily a hned šest z osmi nejlepších střelců v obou zápasech už není na soupiskách. Proti Arisu se dařilo Hrubanovi, který dal 13 a 20 bodů.

Utkání v nymburském Sportovním centru začne v úterý od 18:30 v přímém přenosu O2TV Sport.