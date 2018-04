Kapitán Pála: Peťa se soupeřce dostala do hlavy. Kája nebude na obláčku

Obě největší české tenisové hvězdy zazářily. Petra Kvitová bez okolků vypoklonkovala Julii Görgesovou. Karolína Plíšková (nejen) znamenitým servisem utloukla Angelique Kerberovou.

ONLINE Fedcupový souboj mezi Německem a českými tenistkami pokračuje v neděli od 11 hodin třetí dvouhrou mezi Julií Görgesovou a Karolínou Plíškovou. Sledujte v podrobné reportáži.

Češky mají nakročeno do listopadového finále proti USA nebo Francii, které by se konalo v Praze. Pála mohl PK i KP jenom chválit: „Jsem opravdu velice spokojený. Na poslední bod máme tři pokusy, což je vynikající pozice. Obě holky předvedly fantastický výkon.“

Kvitová sice prohrávala 1:3, nicméně pak získala 11 z následujících 13 gamů. Druhou sadu zvládla brilantně, bez své tradiční vlny, ba dokonce bez jediné kudrlinky.

„Jakmile začala trefovat returny, už to šlo rychle,“ pravil Pála. „Vzala si brejk zpátky, vyrovnala skóre a na kurtu dominovala. Dostala se Julii do hlavy a ona už nevěděla, co má dělat. Do konce zápasu na to nepřišla. Péťa si ho celý krásně odrežírovala.“

Plíšková se s Kerberovou střetla v urputnější partii. Mohla se opřít o znamenité podání. Ale celkově hrála znamenitě.

„Kája servírovala neskutečně,“ řekl kapitán. „Angie neměla ani jeden brejkbol.“

Za stavu 7:5, 4:2 se Němka pokusila o povstání. Několikrát se dotáhla na shodu. Plíšková ovšem nepovolila.

„Zaplaťpánbůh!“ vydechl Pála. „To byl stěžejní gem. Když Angie podáte prst, vezme si celou ruku. Ale Kája hrála fantasticky, byla odvážná, zvládla to psychicky, i když se na začátku utkání necítila nejlíp.“

Znovu se ukázalo, že Češkám soupeření v týmové soutěži sedí, zatímco Němky se v něm často souží. Pála přesto zůstával ve střehu: „Ve Fed Cupu fakt umíme. Ale potřebujeme to potvrdit v neděli. Julia s Angie nemají co ztratit, třeba budou uvolněnější.“

Jako první se předvede Plíšková proti Görgesové, může proměnit mečbol.

„Potřebuje klid. Nebude na obláčku,“ tvrdí Pála. „Začíná se už v jedenáct dopoledne. Čeká ji zápas proti jedenácté hráčce světa, což nepůjde samo. Ale do batůžku si může vzít velkou porci sebevědomí.“

Kapitán si s oběma slečnami popovídal už po jejich utkáních. Chystali se na společnou večeři.

„Jsem tam od toho, abych je dostal zpátky na zem,“ říká. „Dostanou spoustu gratulací, jsou ale dost zkušené, aby euforii odfiltrovaly.“