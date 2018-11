Útočník Pešat riskl návrat, florbalisté Otrokovic zase vítězí

„Kdyby hra fungovala, jak měla, a nezranili se další kluci, tak ještě odpočívám,“ přiznal Pešat, který byl v loňské sezoně nejproduktivnějším hráčem mužstva.

Na čele kanadského bodování týmu trůnil také po letošním třetím kole superligy, kdy si 14. září zlomil zánártní kůstku.

Bez svého tahouna získaly Otrokovice v devíti kolech jen sedm bodů a v tabulce se propadly na desáté místo. Marodka navíc nabobtnala o další stěžejní hráče, venkovní zápas v hale Královských Vinohradů odehráli Panteři jen se dvěma kompletními formacemi včetně dvou juniorů.

„Rozpadly se lajny, rozpadla se hra. Na tréninky chodilo mnohem méně lidí. Musel jsem to zkusit,“ vysvětloval Pešat, proč šel po minimální rekonvalescenci na plac.

Nohu, kterou ještě nedávno svírala sádra, úspěšně otestoval ve středečním osmifinále poháru proti Pardubicím. Přesto nastupoval v pátek v Liberci i v neděli doma proti Bohemians s obavami.

„Byl to asi docela velký risk, ale vyšlo to,“ oddechl si Pešat. V prostřední třetině zatrnulo nejen jemu. Po souboji uprostřed hřiště odkulhal s bolestivou grimasou. „Soupeř mi spadl na nohu, naštěstí vydržela.“

Zranění se přitom nezhojilo úplně ideálně: „Kost srostla chrupavkou. Ale není to kost, která drží stabilitu nohy, takže by s tím neměl být problém. Chce to delší dobu, než povolí vazy.“

Do stoprocentní herní i fyzické kondice mu chybí ještě hodně. „Na hřišti se spíše soustředím na pohyb než na hru s holí a techniku,“ líčí otrokovický šikula.

I tak byla jeho přítomnost znát. V poháru dal gól, na dva nahrál, v obou extraligových duelech zaznamenal asistenci.

„Hlavní je, že jsme vyhráli. I když poslední vítězství v prodloužení bylo vybojované,“ zmínil nedělní obrat proti klokanům, které Panteři udolali 4:3 i díky vyrovnání sedmnáct sekund před koncem třetí periody. „Tohle vítězství nás nakopne více, než kdybychom vyhráli nějakých 10:5,“ věří Pešat.

V Otrokovicích také doufají, že jim pomůže nadcházející měsíční reprezentační přestávka. „Po týdnu odpočinku začnu naplno. Kondice je po dvou měsících nicnedělání špatná,“ ví Pešat.

I díky comebacku kapitána Michala Nagye by už však mělo být v Otrokovicích lépe.