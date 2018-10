Otrokovičtí florbalisté v nesnázích, chybí jim opory i nasazení

„Soutěž je ještě dlouhá, ale tyhle body nám budou strašně chybět,“ uvědomuje si kouč Panterů Michal Kvapil.

Ještě po páteční porážce 4:7 v Ostravě zůstal jeho celek osmý, nedělní domácí prohra 2:5 od České Lípy ho však srazila na desátou pozici. Otrokovice přeskočil nejen jejich poslední přemožitel, ale také Brno, jemuž v úvodním kole nasypaly jedenáct gólů.

Zatímco loni se Panteři od začátku pohybovali v popředí soutěže a do posledního kola hráli o čtvrté místo, letos od úvodu ztrácejí.

„Dlouho se nám vyhýbala zranění důležitých hráčů, letos je to kalamita,“ připomněl šéf klubu Karel Ťopek bobtnající marodku.

Ve 3. kole si zlomil zanártní kůstku loňský lídr produktivity Pešat, na konci září si pochroumal koleno kapitán a nejzkušenější obránce Michal Nagy, v reprezentační pauze si poranil koleno slovenský reprezentant Gál a proti České Lípě nenastoupil útočník Uhrinovský.

„Absence jdou hodně poznat, ale to není důvod, abychom hráli bez nasazení, bez vůle zvítězit,“ zmínil trenér Panterů aktuálně největší bolesti mužstva. „Musíme si to vyříkat a jasně si stanovit, co bude. Takhle to dál nejde. Proti Lípě to bylo strašné. Za to, co jsme předvedli, se musíme fanouškům omluvit.“

Otrokovice doplácejí na mizerné rozjezdy. Z pěti posledních kol prohrály úvodní třetinu čtyřikrát.

„Pořád je to to samé. Zápasy si prohráváme sami. Něco si řekneme, ale marně. Děláme zbytečné individuální chyby. Chybí nám střelba, nechodíme do brány,“ shrnul Kvapil.

Do konce první půlky základní části odehrají Panteři ještě dva duely v cizích halách. „Tým se musí zvednout, v pátek vyhrát na Vinohradech a věřit, že nás to nakopne,“ dodal Kvapil.