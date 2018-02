Cílem je čtvrté místo, vyhlašuje nový kouč otrokovických florbalistů

Kvapil teď sedí na třech trenérských židlích. Na Vsetíně se stará o prvoligové ženy, v Otrokovicích vede kromě mužů také extraligové juniory.



„Pokud se nekryjí zápasy, dá se to stíhat. Tréninky na sebe navazují,“ poznamenal Kvapil, který jeden superligový duel vynechal na úkor soutěže juniorů. „Posunuli se hodně daleko. Herně je to velice dobré. Muži už mají jistý postup do play-off, proto jsme v posledním zápase dali mladým klukům za rozhodnutého stavu šanci.“

Junioři jsou ve své skupině na výborném druhém místě, prioritou pro Pantery je však logicky celek dospělých.

„Máme před sebou poslední tři kola a chceme splnit náš cíl,“ pronesl Kvapil.

Tím je čtvrté místo, které dává mužstvu výhodu startu čtvrtfinálové série v domácím prostředí. Tak vysoko po základní části přitom Panteři v elitní soutěži ještě neskončili.

„Čekají nás těžké duely, ale máme to ve svých rukou,“ připomněl Kvapil, že Otrokovice drží čtvrtou pozici.

Pronásledovatelé jsou však v těsném závěsu – Sparta o bod, Bohemians o dva a Střešovice o tři.

„Výhodou je, že hrajeme dvakrát doma,“ vypíchl Kvapil; tuto sobotu od 19 hodin proti jedenáctému Liberci, za týden se Střešovicemi.

Sérii tří domácích zápasů zahájily Otrokovice impozantní výhrou 10:1 nad Ostravou.

„Výsledek vypadá lépe než hra. Pomohla nám pětiminutová přesilovka a vysoká produktivita,“ krotí Kvapil optimismus.

S jeho nástupem se však ledacos změnilo. Především v komunikaci mezi trenérem a hráči, která v případě jeho předchůdce vázla.

„Zatím vycházíme dobře, je mezi námi respekt, hodně mluvíme, což předtím chybělo,“ přiznal Kvapil.

I proto má šanci u mužstva zůstat delší dobu.