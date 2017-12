Otrokovičtí florbalisté boří rekordy klubu. Každým duelem rosteme

„Víme, že jsme doma silní a můžeme porazit každého. Teď už není žádný tým, který jsme na Štěrku neporazili,“ poznamenal obránce Otrokovic Michal Nagy.

Za sedm sezon, co se Panteři pohybují mezi českou elitou, nezískali proti bohatému týmu z města škodovek ani jednou plný počet tří bodů. Úspěchem už bylo, když utkání dovedli do prodloužení.

To je však pouze jeden z řady letošních rekordních zápisů do historie klubu, který bude za rok slavit 20 let od svého založení.

Vítězstvím proti Boleslavi natáhly Otrokovice vlastní bodovou šňůru na osm střetnutí, a to se v posledních dvou kolech střetly vždy s lídrem tabulky, kterého po vzájemném duelu sesadily z čela.

„Rosteme zápas od zápasu,“ pochvaluje si Nagy.

Když ve 13. kole doma Panteři rozdrtili Českou Lípu 13:4, zvěčnili se pod výsledkovou tabulí – více branek v superlize ještě nikdy nevstřelili. Florbalisté Otrokovic však vynikají také v individuálních statistikách. Brankář Radovan Michajlovič se chlubí nejnižším průměrem inkasovaných gólů.

„Je stálice, předvádí vyrovnané výkony celou dobu, co je tady. V tom je podle mě nejlepší gólman v republice. Když už má slabší den, pořád je to vysoký standard,“ ocenil ho Nagy.

V nejlepší trojce střelců je Marek Zapletal, vítkovická posila Lukáš Pešat zase mezi nahrávači.

„Letos se nám hodně daří, doufám, že semifinále vyjde, možná i více,“ troufá si Nagy.

Mezi čtyři nejlepší postoupili Panteři poprvé a naposledy v roce 2014. Pokud se udrží na současném čtvrtém místě, budou poprvé zahajovat play-off v domácím prostředí. A jak ukázal duel s Boleslaví, tam se nemusí obávat nikoho.