VIDEO: Rytmus vs. Marpo v ringu. Slovák si plní sen, český rapper váhal

Po Vánocích mají zaplnit celou O2 Arénu, jejich střetnutí láká. Vždyť na Youtube mají jejich písničky miliony zhlédnutí. Jenže teď se rozhodli vstoupit do ringu.

Pro 33letého Petřinu nepůjde o nic nového, dřív se věnoval thajskému boxu. 41letý Vrbovský začal boxovat před třemi roky, pro něj to bude těžká premiéra. „Jdu si splnit sen. Chci pozdvihnout tento sport a chci odvést co nejlepší výkon,“ řekl ve středu na tiskové konferenci Vrbovský.

Když domlouval s promotérem XFN Petrem Karešem soupeře, sám Vrbovský Petřinu navrhl. „Ale on je dobrý, odvětil mi na to tehdy (Petr Kareš). Řekl jsem mu, že to nevadí, je to meta a chci do toho jít,“ prozradil Vrbovský.



Naopak Petřina váhal, zda výzvu přijmout. „Hrozně jsem se těšil na zápas s Saenchaiem, protože to je thajská dvojka nebo jednička, má 316 výher. Věděl jsem, že pravděpodobně nemůžu vyhrát, ale je to pocta nechat si rozbít hubu od někoho takového, takže jsem byl hodně na vážkách.“

Nakonec přijal. Nenávistné chování nebo slovní přestřelky mezi soupeři však nečekejte. Vrbovský dopředu oznámil, že se toho účastnit nehodlá. I středeční setkání proběhlo v uvolněné atmosféře. Po splnění povinností si oba plácli, smáli se na sebe. O nějaké osobní nenávisti nemůže být řeč.