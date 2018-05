Ostravští volejbalisté skládají nový tým, odchází pět hráčů

Nahrávač Mateusz Biernat se upsal Liberci, univerzál Matěj Šmídl odchází do osmého celku italské série A – Ravenny. A v týmu už nebudou ani smečaři Lukáš Vašina, Jakub Balon a Christopher Nugent.

„Že odejdou Mateusz a Mates se dalo čekat, věděli jsme to už před sezonou,“ řekl ostravský trenér Jan Václavík. „Ostrava je navíc v nynějších letech týmem, který pro hráče spíše funguje jako výtah do lepších klubů, za lepšími smlouvami.“

Šéfové klubu zatím nepotvrdli, kam zamíří juniorský reprezentant Vašina, ale Balon a Nugent zřejmě s vrcholovým volejbalem skončí.

„Kuba Balon se rozhodl věnovat naplno práci a Chris Nugent se vrátil do Ameriky s tím, že zvažuje, zda ještě vůbec volejbal bude hrát,“ podotkl Václavík.

Nugent, jehož Ostravští loni vybrali na základě videa a doporučení známých, se neprosadil. V mužstvu měl roli třetího smečaře.

„Potřebovali jsme válečníka, ale tím on nebyl,“ řekl Václavík. „Měl sice výborné fyzické parametry, byl nejrychlejší, nejvýše skákal, ale nebyl to hráč, který by mužstvo táhl za vítězstvím, což od cizince vyžadujeme.“

Žádnou posilu Ostravští dosud nezískali. „Na nějakých postech jsme blízko dohodě, ale potvrzeného zatím nic nemáme,“ uvedl Jan Václavík. „Také ještě uvidíme, kteří blokaři zůstanou, i tam o jedné posile jednáme. K tomu mužstvo doplní tři čtyři junioři.“

Ostravští ve své hale uspořádali i kemp, kam pozvali hráče, aby se jim ukázali. „Bylo jich tady devět, většinou Poláci, ale i Američan. Jenže nikdo nesplnil naše očekávání,“ přiznal Václavík.

V příští sezoně má mužstvo stát na smečaři Davidovi Janků. „Musíme ale k němu najít parťáka na smeč. Vždycky je těžké poskládat tým, navíc, když nám odešla osa,“ řekl Jan Václavík.