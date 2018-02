Sudí po výhře volejbalistů Ostravy v Příbrami mizeli zadním vchodem

Sudí Bohačík a Kubinec museli po utkání zmizet zadním vchodem, jelikož domácí fandové byli pořádně rozzlobení.



„Ostrava hrála dobře, ale co předvedli rozhodčí, je neuvěřitelné a nenechám to tak být,“ prohlásil příbramský trenér Martin Kop na webových stránkách svazu. „Nikoho neobviňuji, ale jestliže hrajeme s Ostravou o důležité šesté místo a pošlou sem rozhodčí z Karviné a Ostravy, tak nechápu to nasazování.“

Kop se mimo jiné ohradil proti červené kartě, kterou dostal ve čtvrté sadě. „Spodního rozhodčího jsem upozornil, že nemůže dát soupeři druhou žlutou kartu, a když verdikt opravil, dal červenou i mně. To je nekorektní rozhodování.“

Koncovka čtvrté sady byla podle ostravského trenéra Jana Václavíka extrémně vyhecovaná. „Zapletli se do toho i rozhodčí. Pro nás to jsou jedny z nejcennějších bodů v sezoně,“ uvedl Václavík.