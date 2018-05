Pavlásek a Rosol se opět představí v Ostravě, jedničkou je Bemelmans

„Stachovskij v roce 2013 porazil Federera ve Wimbledonu, což se tam mnoha hráčům nepovedlo,“ upozornil Václav Roubíček.

Ukrajinec podle Roubíčka vypadl ze světové stovky kvůli spoustě dalších aktivit, které ho rozptylují. „Angažoval se ve válce, která zasáhla jeho zemi, takže než se dostal na kurt, pořád něco řešil,“ uvedl Roubíček. „Pokud by se věnoval jenom tenisu, je pro mě hráčem Top dvacet.“

Stachovskij má ke zdejšímu regionu blízký vztah. Roubíček připomněl, že za mlada trénoval ve Frýdlantě nad Ostravicí. „Několikrát jsem s ním trénoval i tady v Ostravě,“ dodal.

Příležitost znovu dostanou i mladí nadějní hráči jako například Chorvat Nino Serdarušič a Francouz Benjamin Bonzi. „Zajímaví jsou také Maďar Attila Balazs, jenž byl loni v semifinále, i Griekspoor, který reprezentuje Nizozemsko v Davisově poháru a letos porazil v Rotterdamu Wawrinku,“ řekl Roubíček. „Kvalitní tenista je i Ukrajinec Ilja Marčenko, který bával padesátý na světě. Teď byl zraněný.“

Zatímco mezi vítězi prvních deseti ročníků Prosperity Open je sedm českých tenistů, v minulých čtyřech letech vyhrávali jen cizinci.

„Už loni jsem říkal, že očekávám, že se znovu někdo z Čechů prosadí,“ uvedl Roubíček. „Takže jsem rád, že jsou tady Rosol a Pavlásek. A také Kolář, který se motá kolem dvoustého místa a nedaří se mu prorazit. Potřebovali bychom, aby se už někdo z Čechů trefil.“

Adam Pavlásek a Lukáš Rosol se nedávno v Ostravě představili v Davis Cupu s Izraelem.

„Rosol přemluvil Slávu Doseděla, aby ho opět trénoval,“ upozornil Roubíček. „Takže jeho hra by měla mít disciplínu. Otázka je, jak dlouho to Lukáš vydrží, ale každopádně mu to může pomoci. Jsem zvědavý, v jaké formě přijede.“

Zatímco Rosol, který v Ostravě vyhrál už v roce 2010, se vrací po zranění achilovky a do daviscupového utkání nezasáhl, Pavlásek se na výhře podílel dvěma body. „Umí tenis, ale málokdy předvede to, co by mohl,“ podotkl Roubíček.

„Pokud jde o divoké karty, tak je dostanou čeští hráči Tomáš Papík, Dominik Kellovský, Matěj Vocel a Patrik Rikl, který je momentálně největší talent,“ uvedl manažer turnaje Tomáš Ostárek.

Z ostravských tenistů se v kvalifikaci představí David Poljak a Petr Michnev. „Petr by už měl něco ukázat,“ řekl Roubíček. „David vypadá, že se zvedá. Minulý týden byl ve finále turnaje v Egyptě a před třemi týdny vyhrál svůj první turnaj kategorie future v Izraeli.“

V Ostravě se objeví také předloňský vítěz Francouz Constant Lestienne, jehož brzy nato členové světové federace potrestali zákazem startu kvůli sázkám na tenisové zápasy. „Po tom, co hrál u nás, dostal ale divokou kartu na Roland Garros,“ připomněl Václav Roubíček. „Tam bral jen za první kolo třicet pět tisíc eur.“

Aby na takovou částku dosáhl na ostravském challengeru, musel by ho vyhrát čtyřikrát... Vítěz Prosperity Open totiž letos dostane 9 200 eur a 90 bodů do světového žebříčku.