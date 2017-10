Více agresivity, velí kouč. Ostravští ranaři selhávají v útoku

Ostravští ve třetím kole extraligy podlehli obhájcům titulu hladce 0:3 (-21, -18, -21), přičemž druhou sadu jim za stavu 13:24 pomohl zkorigovat sérií pěti účinných servisů střídající Jakub Balon.

„Je to druhý zápas, kdy jsme se trápili v útoku,“ připomněl ostravský trenér Jan Václavík i předchozí porážku ve Zlíně 1:3. „Potřebujeme dvě tři možnosti, abychom složili míč. Nevím, jestli to je tak skvělou obranou soupeře anebo trochu naší impotencí. Navíc v každém setu jsme hned v úvodu ztratili tři body a to je pak těžké proti mistrovi hrát.“

Chyba je na straně ostravských smečařů nebo v horší přihrávce a nahrávce? „To je otázka na trenéra,“ podotkl nahrávač Mateusz Biernat.

Kouč vidí potíž v malé agresivitě smečařů. „Budějovice nejsou na bloku hloupé, nemají tam moc malých hráčů, takže ani díry v obraně,“ uvedl Václavík. „Nám chyběla větší razance, aby se míč od bloku odrazil do zdi anebo daleko od hřiště. Soupeř naše útoky nadrazil a pochytal.“

Biernat dodal, že jim Českobudějovičtí ukázali, jak se brání. „Třetí set jsme už nezvládli v našich hlavách,“ přiznal Mateusz Biernat.

Ostravští v příštím kole v sobotu hrají v Odoleně Vodě.