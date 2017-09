Ostravské basketbalistky budou i v nové sezoně spoléhat na cizinky

„Cizinky přišly na klíčové pozice, na nichž jsou naše děvčata jen v juniorském věku, takže nemají potřebnou herní jistotu,“ prohlásil ostravský trenér Tibor Jány.

Úvodní los ŽBL 1. kolo, 24. září

SBŠ Ostrava – H. Králové 16.00 2. kolo, 27. září

Technic Brno – SBŠ Ostrava 19.00 3. kolo, 1. října

SBŠ Ostrava – Nymburk 16.00 4. kolo, 4. října

USK Praha – SBŠ Ostrava 18.00 5. kolo, 8. října

SBŠ Ostrava – Karlovy Vary 16.00 Ostrava hraje domácí zápasy v hale Tatran.



Co může od posil očekávat, zatím netuší, jelikož Washingtonová a Brownová přišly na poslední chvíli místo jiných zahraničních hráček, které se neosvědčily. „Zatím stihly tři tréninky,“ podotkl Jány. „Spíše mě ale zajímá, jak si v lize povedou naše juniorky, to je pro mě důležitější.“

Růst jejich výkonnosti je však podle trenéra znát. „Když jsem je nasazoval do hry na začátku minulé sezony, bylo vidět, že jsou nezkušené, že jsou to novicky. Ale v závěru ligy už byly sebevědomější, už ví, co je v ženské soutěži čeká.“

V předešlém ligovém ročníku Ostravankám jen těsně uniklo play-off. „Samozřejmě že se budeme snažit dostat co nejvýše, ale těžko teď mohu říct, jak na tom budeme,“ podotkl Jány.

„Byl bych ale nerad, kdybychom hráli o záchranu. Závěr minulé sezony jsme měly těžký, protože se nám zranily rozehrávačky. I na zdravotním stavu bude záležet, jak dopadneme.“