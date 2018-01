Nymburk bude v Ostende hrát o šanci na druhé místo ve skupině

Aktuálně je Nymburk ve skupině D třetí se shodnou bilancí jako druhé Nanterre, které však má lepší vzájemné zápasy. Svěřenci trenéra Orena Amiela potřebují vyhrát oba zbývající duely - v Ostende a doma se Zielonou Górou - a doufat, že Nanterre zaváhá v duelech se Zielonou Górou a Besiktasem.

„Na začátku skupiny jsme si říkali, že budeme mít co dělat, abychom postoupili. Papírově jsme patřili možná do spodní trojky. Ale my si to nepřipouštěli a šli jsme si za postupem. A to se povedlo. Teď bychom chtěli dotáhnout to druhé místo, abychom se v play off vyhnuli týmům, jako je neporažené Monako. Rozhodně se nechceme uspokojit a ty dva poslední zápasy odbojujeme,“ řekl kapitán Pavel Pumprla.

První překážkou je Ostende, které Nymburk doma porazil 86:72. Tehdy se český mistr vypořádal s vysokými pivoty a zastavil trojky soupeře, což bude klíčové i v odvetě.

Důležitou postavou belgického celku je 213 centimetrů vysoký Nigerijec Tonye Jekiri, který je s průměry 8,7 bodu a osm doskoků na utkání nejužitečnějším hráčem týmu.

Doplňují ho belgický křídelník Jean Salumu, srbský rozehrávač Dušan Djordjevič, dvojnásobný nejlepší hráč belgické ligy, a Američané Chase Fieler a Mike Myers. V týmu je také bývalý nymburský hráč Marko Jagodič-Kuridža.

„Na rozdíl od nás mají dva obrovské pivoty, takže to bude zápas plný rotací a vypomáhání. Je to tým, který hraje hodně dovnitř-ven-dovnitř-ven a střílí spoustu trojek. Má zkušeného rozehrávače,“ řekl Vojtěch Hruban.

Ostende má také o motivaci postaráno, protože stále bojuje o postup do play-off. Ve skupině je šesté se stejnou bilancí jako páté Avellino a čtvrtá Zielona Góra.

Utkání v Belgii začne ve středu ve 20:00. Přímý přenos vysílá O2TV Sport.