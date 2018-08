Popáté devátý. K prolomení smolné série chybí málo, věří pilot Kopfstein

„Skoro to vypadá, že devátým místem jsme zakletí. Pevně věříme, že během příštího závodu ve Wiener Neustadtu prokletí prolomíme a probojujeme se minimálně do Round of 8,“ uvedl Kopfstein po posledním závodě v ruské Kazani, kde skončil, jako tradičně, devátý.

Letošní sezona prestižního leteckého seriálu Red Bull Air Race vstoupila do své druhé poloviny. Český pilot Petr Kopfstein věří, že se v ní vrátí do bojů o nejvyšší příčky. „Jsme výborně připraveni, jen do sebe musí ve správnou chvíli všechno zaklapnout,“ říkal lídr Teamu Spielberg před závodem v ruské Kazani.

V každém závodě této sezony Petr Kopfstein bodoval. V každém závodě obsadil deváté místo. A pokaždé ukazoval svou kvalitu v tréninkových letech. Přesto výsledky zatím nenaplnily očekávání, se kterými Team Spielberg do této sezony vstupoval. Naposledy se tak stalo při předminulém závodě v Budapešti – v trénincích i v kvalifikaci si připsal první, druhé a třetí místo.

Akrobatický pilot Petr Kopfstein v akci

Na skvělé výsledky ale nedokázal navázat v závodě, a počtvrté v sezoně tak obsadil deváté místo. „Rychle jsme ten výsledek hodili za hlavu, protože co nás nezabije, to nás posílí. Jsme si jistí, že k prolomení série smolných výsledků chybí velmi málo. Jen do sebe musí všechno ve správnou chvíli zaklapnout,“ říká karlovarský pilot.

Petr Kopfstein udělal všechno pro to, aby si z Ruska odvezl skvělý výsledek. „Strávil jsem hodně času na simulátoru, mám za sebou letecké kempy i vystoupení na air show. Připravoval jsem se také po fyzické stránce. Kromě toho jsme provedli další modifikace na letadle,“ vypráví pilot Teamu Spielberg.

Příslibem dobrého výsledku byla také trať nad řekou Kazanka, kde Petr loni vybojoval skvělé čtvrté místo. Ačkoliv ji pořadatelé kompletně přestavěli, i letos měla českému pilotovi sedět. „Trať bude hodně těžká. Ani chvíli si v ní neodpočineme a celou dobu poletíme ve velkém přetížení. Bude to velmi zajímavé, i když já osobně bych snesl ještě mnohem techničtější trať,“ říkal Petr Kopfstein před závodem.

A těšil se také na samotnou Kazaň. Hlavní město Tatarstánu patří vůbec k nejkrásnějším v zemi a je považováno za metropoli ruského sportu. „Kazaň je nádherná. Cítil jsem se tam jako na pobřeží Spojených států, protože trať je postavená ve velmi noblesní oblasti. Zajímavostí je, že se startuje z motoristického Kazan Ringu, kde je úzká dráha a přistání není jednoduché.“