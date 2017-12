Dostaneme Čecha do MLB. Prorazí našinec mezi baseballovou elitu? A kdy?

V hokejové NHL si už vydobyli (byť slábnoucí) renomé, v basketbalové NBA se čím dál výrazněji hlásí o slovo Tomáš Satoranský – historicky čtvrtý Čech v soutěži. A protože americký fotbal si v tuzemsku teprve buduje hráčskou základnu a získává popularitu, na řadě jsou čeští baseballisté, kteří odvážně vyhlašují: „Chceme mít vyslance v Major League Baseball (MLB)!“

„Věřím, že to může být otázka nadcházejících let,“ pronese baseballový manažer Jakub Hajtmar. „Není to jen o tom dostat Čecha do MLB. Mojí vizí je vytvářet podmínky tak, že se naši hráči budou pravidelně dostávat na americké univerzity, na drafty a do MLB,“ doplňuje muž, jenž je zároveň stálicí Draků Brno.

Orlando Hudson

Nejsou to pouze zbožná přání a fantazmagorické výkřiky. Češi podnikají i konkrétní kroky. Do Prahy si například pozvali Orlanda Hudsona. Tenhle chlapík, který za pár dní oslaví čtyřicátiny, patří mezi nejvýraznější postavy MLB posledních dvou dekád. Dvakrát byl vybrán do all stars výběru, čtyřikrát si vysloužil zlatou rukavici pro nejlepšího polaře soutěže. Odpalováním a chytáním míčků si za kariéru vydělal přes půl miliardy korun.

„Berete velké peníze, poznáte luxusní letadla a hotely. Dostat se do MLB není těžké, daleko těžší je udržet se v ní,“ prohodí Hudson, který aktuálně na kempu v Nymburku pozoruje nadějné české teenagery.

A jako poradce týmu Arizona Diamondbacks je může popostrčit k profikariéře. „Orlando má známosti, může dát tip, udělat klukům jméno a promo. Jasně, záleží na hráči a talentu, ale tohle je daleko lepší způsob, než kdyby se hráč nabízel sám,“ poznamenává Hajtmar.

Mezi smetánku přes univerzitu

Jen k pouhému nakouknutí mezi baseballovou smetánku má našinec zatím tuze daleko. Však považte, nejlepší Čech – Martin Červenka – letos hrál ve čtvrté nejvyšší soutěži. Nedávno pětadvacetiletý chytač podepsal kontrakt se San Francisco Giants a vyhlíží, že se v hierarchii soutěží MLB posune o patro výš. „Přitom Češi házejí stejně jako v Americe, běhají stejně rychle. Jen v jiných podmínkách,“ říká Hajtmar.

I proto, logicky, americké kluby raději nabídnou kontrakt baseballistovi ze Střední nebo Jižní Ameriky. „Propast mezi profesionály a evropskými amatéry se však rychle zmenšuje,“ tvrdí kanadský kouč české reprezentace Mike Griffin. Ještě víc umazat „evropský deficit“ by mohl přístup, který chtějí v tuzemsku razit. Nejlepší mladíky se pokusí upíchnout na amerických univerzitách, odkud do MLB vede snadnější, přesto dál řádně trnitá stezka. „Podobně to udělali Němci a do MLB dostali pár hráčů,“ sděluje technický ředitel české reprezentace Petr Baroch.

I proto bude od léta studovat a hrát za North Carolina State University Marek Chlup. „Za tři měsíce tam odehraju asi 80 zápasů, to s naší ligou nejde srovnat,“ podotýká osmnáctiletý talent pražských Eagles.

V domácí extralize – soutěži ryzích amatérů – se zápasy konají jen o víkendech. A mezi světovou elitu vede prostá metoda – hrát, hrát, hrát. K tomu mít potřebné nadání a především podávat konzistentní výkony. „V MLB hrajete za sezonu 162 utkání, hodně cestujete. A pak musíte trefit malý míček kulatou pálkou. To z baseballu dělá nejtěžší sport,“ tvrdí Hudson. Zažije podobné dobrodružství brzy nějaký Čech?