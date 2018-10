Opavský Bujnoch po cenné výhře: Soupeři jsme se vyrovnali bojovností

Především parádně doskakoval. Takto získal sedm míčů, nejvíce ze všech hráčů v utkání, jeden v útoku a šest v obraně.

Důležité byly jeho doskoky v poslední čtvrtině, kdy hosté snížili na rozdíl jednoho bodu a mohli jít do vedení...

„Je fakt, že se soupeř několikrát dostal na dostřel, ale zvládli jsme to,“ usmál se Bujnoch. „Kdyby šli před nás o dva tři body, bylo by to asi horší.“

Jak náročné bylo rvát se pod košem?

Těžké. A hodně, protože bych řekl, že na všech postech měli tak pět deset centimetrů navíc. To šlo vidět, ale bojovností a odhodláním jsme se jim vyrovnali a nakonec výhru urvali.

Pro váš tým to byl první tak významný zápas, ale nervozita na vás vůbec znát nebyla.

Pokud jde o mě, tak abych řekl pravdu, nervózní jsem byl. Ale nedali jsme to nijak najevo a zvládli jsme to slušně.

Neměli jste na začátku druhé půle obavy, když Nanterre začalo nebezpečně stahovat?

V šatně jsme si říkali, že první tři čtyři minuty druhého poločasu rozhodnou zápas. Naštěstí i když dotahovali, jsme je nenechali ani jednou jít před nás. Rozhodlo, že jsme je nenechali nadechnout.

Co vám první vítězství ukázalo?

Že se nemusíme žádného soupeře obávat. Od nás se v Lize mistrů nic nečeká. Všichni nás berou jako největší outsidery, takže každé vítězství je super. Víme, že před sebou máme ještě hodně těžkých zápasů. Možná to byl takový bonbonek hned na začátek. Uvidíme, jak to bude pokračovat.

V Evropě chcete hlavně sbírat zkušenosti. Nabrali jste nějaké už tím prvním zápasem?

Určitě. Dá nám hodně stejně jako ty další, které nás čekají. Jen nám to pomůže.