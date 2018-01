Dárek pro Nymburk? Sudí vyřadili Opavě pivota, nakopli tím favorita

Jasnému favoritovi, tedy hostům, ve třetí čtvrtině pomohli rozhodčí Matějek, Kurz a Jedlička některými pochybnými verdikty. Po nich domácí částečně vypadli z tempa a nemohli se prosadit střelecky.

„Pokud chcete Nymburk překvapit, musíte mít stejný počet hráčů, ale nás bylo osm,“ uvedl opavský trenér Petr Czudek. Chyběli mu zranění pivoti Václav Bujnoch a Miroslav Kvapil.

A nejzkušenější opavský podkošový hráč Martin Gniadek hrál od 25. minuty se čtyřmi osobními chybami. A čtyři minuty nato mu sudí odpískali hodně sporný faul, čímž ho vyřadili ze hry.

„Byl to náš jediný klasický pivot,“ uvedl Czudek.

„Nechal jsem ho hrát i se čtyřmi fauly. Za normálních okolností bych ho stáhl a hrál by až na konci, ale v tomto případě jsme chtěli co nejdéle udržet krok s Nymburkem. Nedá se nic dělat. Hraje se na hranici agresivity, ale jeho poslední faul... O tom si můžeme myslet, co chceme.“

Czudek potvrdil, že nedostatek pivotů byl na hře Opavy citelně znát. „Basketbal se hraje pod košem a Nymburk měl patnáct útočných doskoků,“ uvedl Czudek. „Kdybychom měli Mirka Kvapila a Vencu Bujnocha, přece jenom bychom těm doskokům zabránili více.“

Opavský trenér Petr Czudek má výhrady k rozhodčímu.

Rostislav Dragoun potvrdil, že bez pivotů se hraje těžce. „Obzvláště proti Nymburku, který měl čtyři vysoké pivoty a my jednoho. A o toho jsme přišli. Potom sice nastoupil mladý Jirka Štěpánek, ale ten je po nemoci, takže tam museli zaskakovat kluci z křídla (Zbránek a Slavík),“ řekl Rostislav Dragoun.

„Bylo znát, že nemají pivoty,“ potvrdil nymburský křídelník Pavel Pumprla. „Ale pro nás to bylo spíše horší. Hrajeme aspoň s jedním klasickým pivotem a někdy i se dvěma, takže ta rychlost domácích nám trochu dělala problémy. Nakonec jsme se s tím vypořádali, že jsme protihráče začali přebírat, což bylo nejjednodušší řešení.“

Dragoun připustil, že ve třetí čtvrtině Opavany výroky rozhodčích rozhodily. „Začali jsme se na ně soustředit, místo abychom pokračovali ve hře z první půle, která nám vycházela.“