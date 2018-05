Opavští basketbalisté na prestižní Ligu mistrů shánějí peníze

„Bude záležet na tom, jaké týmy budeme mít ve skupině,“ uvedl opavský manažer Dušan Štěnička. Soupeřů bude sedm, takže mužstvo odehraje čtrnáct zápasů.

Podle Štěničky je start v prestižní soutěži nesmírně náročný. „Organizace je na úrovni Euroligy,“ zmínil nejvyšší evropskou soutěž. „Nicméně Ligu mistrů hrát chceme. Peníze na ni dostaneme z Mezinárodní basketbalové federace i z té české. A další se snažíme sehnat z kraje.“

Pokud by Opava do Ligy mistrů nešla, český basketbal by o přímé místo ve skupině přiše