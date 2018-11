Unavení basketbalisté Opavy proti Ostravě zabrali

„To vítězství jsme nutně potřebovali,“ řekl opavský trenér Petr Czudek. „Po těch minulých debaklech jsme byli psychicky dole.“

Podle Czudka domácí zachránil vstup do zápasu, když Ostravští dali první body až v páté minutě. „Získali jsme náskok a trochu se uklidnili.“

Pro Opavské bylo důležité, že ve druhé čtvrtině nezpanikařili, když hosté srovnali. „Bylo to hluché místo, ale naštěstí jsme zase získali náskok a už to byla zase trošku ta stará dobrá Opava,“ podotkl opavský křídelník Luděk Jurečka. „Jsme rádi, že jsme to zvládli, protože všude jsme slyšeli, že jsme unavení, že nás je málo, což je fakt, a že si Ostrava na nás věří.“

Ostatně ostravský trenér Dušan Medvecký přiznal, že do Opavy jeli vyhrát. „Ale dopadli jsme jak sedláci u Chlumce...“ povzdechl si. „Začátek byl katastrofální. Dali jsme Opavě čuchnout, aby se dostala do pohody. Měla patnáctibodový polštář. Místo abychom byli trpěliví, když jsme snížili na rozdíl deseti bodů, tak přišla bláznivá střela a Opavští si vedení pohlídali.“

Ostravský rozehrávač Martin Nábělek potvrdil, že spoléhali na to, že Opavští budou kvůli náročnému programu v české soutěži a Lize mistrů unaveni. „Jenže jsme hráli mnohem pomaleji, než jsme chtěli. Nevím, čím to bylo. I unavená Opava hrála rychleji než my,“ uznal Nábělek, který předčasně dohrál, jelikož si natáhl sval.

Nábělek dodal, že Opavští hráli zkušeně. „I když byli pomalejší než jindy, tak perfektně věděli, kdo kde je. Balon si jenom podali a chvílemi si z nás dělali srandu.“

Národní liga i Liga mistrů má nyní dvoutýdenní přestávku. Jenže opavští rozehrávači Radim Klečka a Jakub Šiřina si neodpočinou, jelikož dostali pozvánku do národního mužstva k zápasům kvalifikace mistrovství světa.