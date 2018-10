Slezané si zas troufají na favorita. Přijede vítěz NBA a možná i Čech

Opava je v domácím prostředí silná, což ukázala v zahajovacím utkání s Nanterre a francouzského favorita porazila 74:67. Ve druhém utkání se ale ve Švýcarsku trápila s doskokem a prohrála s Fribourgem 79:97.

„Nehráli jsme tvrdě. Pod oběma koši nás zatlačili, kam potřebovali a trestali nás po útočných doskocích,“ řekl asistent trenéra Kryštof Vlček.

Benátky oba dosavadní zápasy vyhrály v domácím prostředí, a to 69:59 nad PAOK Soluň a 111:104 nad izraelským Cholonem. V dresu italského týmu září americký pivot Austin Daye, který byl vyhlášen hlavní hvězdou minulého kola. Na kontě má i 298 zápasů v NBA, kterou v roce 2014 vyhrál se San Antoniem.

Pod košem ho doplňuje další Američan Mitchell Watt, který je s průměrem 24,5 bodu na utkání čtvrtým nejlepším střelcem soutěže. Místo nich chodí do hry i slovinský mistr Evropy Gašper Vidmar. O to důležitější bude, aby Opava hru pod košem vylepšila.

Austin Daye proti Cholonu:

„Čeká nás ještě těžší soupeř, než jsme zatím měli, takže se na to musíme dobře připravit. Dáme si video a půjdeme si to užít. Budeme zase sbírat zkušenosti a uvidíme, na co to bude stačit,“ řekl křídelní hráč Luděk Jurečka.

„Porazit se dá každý. Viděli jsme to v prvním zápase doma. Doufám, že lidi přijdou, poženou nás, a když podáme stodvacetiprocentní výkon, tak třeba zase překvapíme,“ dodal.

Mitchell Watt, Dominique Johnson, Michael Jenkins, Austin Daye a MarQuez Haynes (zleva) z Benátek ochutnali zlato z FIBA Europe Cupu.

Do kádru Benátek patří i český reprezentant Tomáš Kyzlink, který nastoupil do prvního duelu, ale od té doby šanci nedostal a není jasné, zda do Opavy dorazí.