Moderní basket je fyzický, což nám pořád uniká, řekl opavský Gniadek

„Byla to škola basketbalu,“ prohlásil Gniadek. „Ale zjistili jsme, že můžeme hrát skoro s každým.“

Co vám to utkání ukázalo?

Že se současný basket ve světě i Evropě zrychluje. Moderní basket je hodně fyzický, což nám pořád trochu uniká. Ale doufám, že se budeme s každým dalším zápasem zlepšovat a bude to pro nás přínos pro domácí soutěž.

Byla hodně znát fyzická převaha Benátek pod oběma koši?

Šlo to poznat až ve druhé půli. Protože v první trefili skoro všechno, co vystřelili, takže tam jsme ani neměli moc šancí na doskoku hořet. Ale my s doskokem máme problém dlouhodobě, nejen v Lize mistrů. Snažili jsme se to přes léto zlepšit, ale když porovnáte fyzický basket, jaký se hraje v Evropě a u nás, tak je to někde jinde.

Sestřih zápasu Opava - Benátky:

Čím to je?

Je to dané i stylem pískání, kdy se v české lize hra zbytečně kouskuje, rozhodčí pískají každý kontakt a to nám v Lize mistrů nepomůže. Česká liga je taková méně fyzická.

Jak náročné bylo vyrovnat se s nesmírně rychlou hrou Benátek?

Je to ještě o level výše než Nymburk. A mělo by to tak být, když se podíváte na rozpočty těch nejlepších klubů a na jejich zkušenosti. Nový trend je jít spíše do rychlosti. Není zvykem hrát na nějaké těžké pivoty a čekat na ně, až doběhnou do útoku.

Bylo vidět, že za Benátky hrají borci se zkušenostmi z NBA?

Třeba Daye nějakou dobu v NBA byl, má i titul. Je to takový ryzí střelec. Akorát že nemá jako u nás v lize ke dvěma metrům, ale měří dva jedenáct, což se na té pozici těžko brání. Navíc trend je pivot, který hraje od křídla až po tu pětku a dokáže i rozehrát.

Takže jeho bylo nejtěžší ubránit?

To si nemyslím. Utkání nebylo úplně o individualitách, Benátky hrály velmi dobře týmově, pouštěli si rychle balon z ruky v té druhé i první čtvrtině a trestali nás z tříbodových pokusů, takže těžko říct, kdo z nich se nejhůře bránil.

Zkoušíte hrát v tempu jako v Lize mistrů i v české soutěži?

Záleží i na soupeři, protože tempu na hřišti se přizpůsobíte. Ale pokoušíme se hru tlačit dopředu a sem tam nám to vyjde.

V Lize mistrů máte za sebou tři zápasy. Těší vás, že jste nepropadli?

Možná jsme čekali, že to bude horší, ale těžké zápasy hlavně venku nás teprve čekají. To bude pořádná zkouška, protože tam budou haly běsnících fanoušků plus se k tomu přidávají protihráči, kteří většinou bývají fyzicky někde jinde. Na nějaké vyhrávání... No, můžeme překvapit.

Už příští týden na půdě izraelského Holonu bude bouřlivá atmosféra, že?

Viděli jsme některé zápasy, co se tam hrály. Lidi tam moc nechodí na basket, oni tam chodí řvát, takže tam to bude divoké. Ale všichni se na to těšíme, protože to asi jen tak nezažijete.