Vzhlížíme k medaili, říká před play off opavský rozehrávač Klečka

„A také domácí publikum, ta podpora, kterou od fanoušků máme,“ řekl opavský rozehrávač Radim Klečka. „Doma si hodně věříme. Ale je to i o tom, že dlouho hrajeme spolu. Noví hráči se navíc skvěle do týmu zapracovávají. Tím vším se držíme v popředí ligy.“

Jak vidíte vaše šance v play off?

Vzhlížíme k medaili, ale mužstva jsou hodně vyrovnaná, všem pomáhá domácí prostředí.

Vaším prvním soupeřem je Olomoucko. Co mu říkáte?

Je to hodně útočný tým. Musíme pracovat na obraně a na doskoku, který nás trápí celou sezonu, i když jsme ho přece jen o něco zlepšili. Bude důležité uhájit domácí prostředí a počítat se bude každá výhra, kterou bychom urvali v Prostějově.

S Olomouckem máte v této sezoně výrazně lepší bilanci pěti výher a jediné porážky. Bude to hrát roli?

Na to bych se nedíval, protože oni měli horší začátek sezony. Teď se více sehráli. Je to nesmírně nebezpečný tým. Nesmíme nic podceňovat.

Paradoxně jste s nimi prohráli hned ten první zápas, a to doma v úvodu sezony.

Ten zápas jsme vůbec nezvládli, ale podstatné je, že jejich výkony stoupaly a nyní jsou mnohem silnější.

V nadstavbové části ligy jste je minule doma porazili jen 89:84. I to je varování?

Určitě. Ale nějaký respekt z nás budou mít. My však nesmíme nic podcenit a co nejvíce do nich šlápnout, ať mají strach. V play off není nic jasného.