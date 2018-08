Je to splněný sen, libuje si naděje Výcha po přestupu do Pardubic

„Je to pro mě splněný sen a zároveň velký závazek a motivace do budoucnosti. Jsem vděčný za příležitost, která mi dává možnost pokračovat ve vrcholovém basketbalu zde v Pardubicích. Udělám vše pro to, abych pomohl týmu k co nejlepším výsledkům,“ uvedl Výcha.

Dvacetiletý mladík totiž do Pardubic přišel už v roce 2015. Během tří let v místní mládeži získal bronz v kategorii U17 a byl zvolen do All Star týmu sezony tamtéž. Jinak je odchovancem karlovarského basketbalu a před svým příchodem na východ Čech působil dva roky ve Spartě Praha a sezonu strávil v Lokomotivě Plzeň.

„Ondra je jeden z nejpoctivějších hráčů, kteří se u nás v mládeži objevili. Svým každodenním přístupem, tréninkovou morálkou a touhou zlepšovat se si jednoznačně řekl o šanci v prvním týmu. Zatím jsme se dohodli na jednoroční spolupráci s tím, že paralelně bude Ondra stále získávat zápasovou praxi i v systému VSCM v 1. lize. Přeji mu hodně štěstí,“ řekl k podpisu generální manažer Martin Marek.