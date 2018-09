Vyhraj, nebo mažeš do fabriky! Synka pohání sázka i zápis do historie

„Nesázím se, že bych skočil z Vltavy. Takový kaskadér nejsem. Ale mám rád auta a vše, co má motor. Dal jsem takovou nabídku a byla přijata,“ usměje se 35letý skifař.

Přes Facebook oslovil Škodu, že pokud na šampionátu nezvítězí, odslouží denní šichtu v jejím servisu. A mladoboleslavská automobilka sázku přijala.

Ondřej Synek uzavřel sázku se Škoda Auto.

Pokud Synek z bulharského Plovdivu, kde se od 9. do 16. září koná světový šampionát, přiveze zlatou medaili, jako odměnu naopak získá projížďku v závodním rallyovém speciálu Škoda Fabia R5.

„Těším se,“ prohodí Synek. „Ale když nebudu první a budu pracovat ve fabrice, taky mě to obohatí. Už jsem jednou takovou sázku dělal a prodával jsem v obchodě mého partnera a bylo to docela zajímavé,“ doplňuje pětinásobný světový šampion.

V Plovdivu mu v příštím týdnu kromě toho, aby nemusel navléknout montérky, půjde také o zápis do dějin. Zatím žádný veslař nemá ve sbírce šest světových titulů. „Vím, že můžu být první, ale není pro mě prioritou,“ podotýká Synek. „Hlavní motivace je olympiáda v roce 2020 a mistrovství světa je jedním z krůčků do Tokia,“ dodává hlavní česká naděje šampionátu.

Mladíci chtějí do finále. A Topinková Knapková se vrací

„Byl bych rád, kdyby to cinklo ve dvou případech. A aby ten kov byl co nejhodnotnější. Také každé umístění v A-finále se počítá,“ vyhlásil na úterní tiskové konferenci šéf Českého veslařského svazu Dušan Macháček.

Kromě Synka může směle na pódiové umístění pomýšlet dvojka bez kormidelníka Lukáš Helešic a Jakub Podrazil. V sezoně ovládli celkové hodnocení Světového poháru a výkonnostní progres chtějí potvrdit i v Bulharsku.

Dvojka bez kormidelníka Lukáš Helešic (vpravo) a Jakub Podrazil postoupila do olympijského semifinále. (6. srpna 2016)

„Je tam pět šest posádek, které umí jezdit hodně rychle. A dalších pět šest, kterým se může povést jeden závod. Bude to hodně nevyzpytatelné,“ říká Podrazil. „Chceme se minimálně dostat do A-finále. A každá předjetá loď bude jenom plus,“ přizvukuje jeho parťák Helešic.

V Plovdivu, kde se představí sedm českých posádek, se odehraje i jeden velký veslařský comeback. Na velké akci se po návratu z mateřské dovolené vrací olympijská vítězka z Londýna Mirka Topinková Knapková, která bude sedět ženské párové čtyřce.

„Mirka má svoje zkušenosti, snažíme se je od ní čerpat,“ říká její kolegyně Lucie Žabová. Za úspěch budou Češky považovat solidní umístění v B-finále.

Medaile a finálové účasti se očekávají od jiných reprezentantů. Favorizovaný Synek i pár Helešic - Podrazil kvůli přípravě na vrchol sezony vynechali i nedávný evropský šampionát v Glasgow.

„Závody to byly hezký, krajina hezká. Ale v Livignu bylo taky hezky a šíleně jsme makali, vysokohorská příprava je nezaměnitelná. Bylo to pro nás lepší, jezdíme tam několik let po sobě a nechtěli jsme to vynechat ani letos,“ poznamenává Podrazil. „Myslím, že jsme neudělali chybu.“

Potvrdit to mohou příští víkend, kdy se budou v Plovdivu rozdávat světové medaile.