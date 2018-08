Šiška se pomalu řadí mezi celebrity basketbalu 3x3 a sní o OH

„S podobným týmem jsme jezdili dva roky a skoro jsme nevyhráli žádný turnaj. Teď s Ondrou Šiškou je to jiné. Ten dělá 50 procent útočné hry týmu. A tento sport je o útoku. Humpolec najednou patří stoprocentně do top 10 týmů světa,“ řekl reprezentační trenér Michal Kruk. „Ondra patří mezi celebrity 3x3. Jeho hra je atraktivní, vysoko skáče, projevuje emoce. Určitě je to zajímavá persona a je super, že je z Čech,“ doplnil.

Jeho slova potvrzuje i to, že Šiškovo jméno je součástí textu v oficiální hymně FIBA pro trojkový basketbal. „Byl jsem sám překvapený, že se mé jméno hodí do rýmu. Několik lidí si toho všimlo, takže nějaké dozvuky to mělo,“ usmíval se Šiška. „S klukama jsme si udělali jméno. Kromě Masters jsme postupovali do finále, lidem jsme se líbili, v Rusku nás lidi žrali, stejně tak na Kypru. Nějaké jméno máme a víme, že dokážeme porazit kohokoli,“ dodal.

Čtyřiadvacetiletý Šiška se přes Zlín, Prostějov a Brno dostal v roce 2015 do Děčína, kde se vypracoval mezi nejlepší rozehrávače NBL. Ovšem opravdovou hvězdou je na kurtech 3x3, kde pomohl Humpolci v této sezoně do čtyř finále a k triumfu na turnaji v Limassolu. Nepovedlo se mu jen splnit závazek zlomit prokletí čtvrtfinále na turnajích elitní série World Tour, když v Japonsku i o víkendu v Praze skončil Humpolec opět ve čtvrtfinále.

Ondřej Šiška (vpravo) z týmu Humpolce na pražském turnaji 3x3 atakuje koš Nového Sadu.

„Nám si historicky nepodařilo nikdy postoupit ze čtvrtfinále. Tento rok jsme to chtěli prolomit. V Japonsku nám to proklouzlo mezi prsty a ani teď se to nepodařilo, takže určitě zklamání,“ litoval Šiška, pro kterého bylo Prague Masters posledním letošním turnajem.

Na rozdíl od spoluhráčů se totiž opět musí soustředit na pětkový basketbal, který je pro něj stále prioritou. „Zatím zůstávám u pětkového basketu. Trojkový má vzrůstající tendenci, tak uvidíme v budoucnu, ale teď je pro mě prioritou pětkový basket,“ prohlásil. „Praha byl letos můj poslední turnaj. V Děčíně nám začíná příprava, takže se začnu připravovat na sezonu v pětkovém basketu a je to tak lepší, abych neriskoval zranění a co nejvíce se s týmem sehrál,“ dodal k dvouměsíční přípravě na start NBL.

Věří, že mu letní náročný program na kurtech v nové sezoně pomůže. „Kvůli tomu to i dělám. Je to příprava na sezonu. Já jsem soutěživý typ, takže mám tyhle turnaje rád. A může mi to pomoct se naučit nové věci. Třeba fyzično, protože 3x3 se hraje mnohem tvrději. A pak rozvíjím individuální schopnosti a také se učím vzít akci na sebe. Takže by to mělo mít jen plusy,“ uvedl Šiška.

V příštím roce ale plánuje se na kurty opět vrátit a zabojovat o šanci dostat se na olympijské hry 2020 v Tokiu. „Bylo by hodně hezké dostat se na olympiádu, je to sen každého sportovce. Ale je to za dlouho a nezávisí to jen na mně. Té myšlence se však nebráním a rád bych se o tu šanci popral,“ prohlásil.

„Teď by to chtělo, aby se zapojilo víc českých týmů a kluci do toho šlápli. Bylo by fajn potkávat na turnajích víc českých klubů, protože zatím jsou to z poloviny srbské celky,“ doplnil Šiška.