Devět gólů? Asi můj extraligový rekord, smál se plzeňský Šafránek

Nemrzí vás trochu, že jste počet branek nezaokrouhlil na deset?

Tak třeba příště, pokusím se dát ještě o jeden gól víc. (úsměv) Sice mě těší, že jsem týmu pomohl, ale to není důležité. Podstatná je ta výhra.

I vy můžete být se svým výkonem asi spokojen?

Dal jsem sice hodně branek, ale zase jsem hodně plaval v obraně. Vždycky je co zlepšovat.

Berete dva body, ale asi to nebyl zápas podle vašich představ...

Úplně ne, i když vítězství o čtyři góly bereme. Lovosice nám daly dost zabrat, byl to hodně těžký zápas.

Překvapil vás soupeř něčím?

To ani ne. Spíš jsme překvapili sami sebe, naše hra byla hodně nedisciplinovaná. Několikrát jsme je vrátili do zápasu svými chybami. To musíme do příště vylepšit.

Souhlasíte s tím, že jste mohli soupeře dorazit dřív?

Přesně tak, několikrát jsme vedli o tři čtyři góly. Ale dali jsme jim vždycky znovu čuchnout, už na konci prvního poločasu, i v tom druhém. Oni se díky tomu pořád drželi a kousali.

V čem byly nejvíc nepříjemní?

Oni mají v kádru zkušené kluky. Jirka Motl, i když nedal tolik branek, hodně pomůže ostatním. Je to hodně běhavý tým, takových v extralize moc není. To je jejich silná stránka. My jsme možná potřebovali prostřídat na spojkách, když se nedařilo, ale nebylo kým… Chyběli zranění Nejdl i Bičiště, Kuba Tonar je mimo hru už delší dobu.

Vám osobně, zdá se, naopak absence nemocného kapitána Vinkelhöfera pomohla?

Je pravda, že jsem dostal víc prostoru. Ale na druhou stranu Petr nám citelně chyběl, zejména v obraně.

Hned v sobotu vás čeká těžký zápas v Jičíně.

To bude další těžký zápas, bývá to tam vždycky hodně vyrovnané. Navíc je tam nepříjemná kulisa, nemáme tam kladnou bilanci. Uspět můžeme, když se budeme držet stanovené taktiky.