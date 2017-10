Moravec cvičil rychlopalbu, trénovat naplno ještě po nemoci nesmí

Jako by příprava na olympiádu byla pro české biatlonisty zakletá. Jejich největší opory souží zdravotní potíže - kromě Moravce má zdravotní potíže i ženská hvězda Gabriela Koukalová.

Případ Ondřeje Moravce se však zřejmě chýlí ke zdárnému konci. „Ještě sice nemůžu trénovat naplno, ale tak na osmdesát procent ano, což je celkem dobrá zpráva,“ říkal známý biatlonista při středečním slavnostním představení speciálního lyžařského trenažéru v Jablonci.

Zvláštní omezený režim by měl mít ještě zhruba dva týdny. Pak půjde na další vyšetření, a pokud budou všechny hodnoty v normálu, vrhne se už do přípravy naplno.

Medailista z olympiády i mistrovství světa věří, že ztráta na kondici nebude zas tak drastická. „Za měsíc a půl, kdy jsem mohl trénovat jen krátkou dobu v nízkých intenzitách, jsem se určitě fyzicky neposunul nikam dál, ale aspoň jsem jen neležel,“ přemítá.

A hlavně: měl spoustu času na pilování střelby. Při trénincích se snažil maximálně zvýšit její rychlost a srazit čas na střeleckou položku hluboko pod dvacet vteřin.

„Roky jsme mluvili o časovém zlepšení a já jsem to teď vzal do totálního extrému a snažil jsem se odbourat jakýsi blok v hlavě. Uvidíme, jak to půjde při závodech, ale cítím, že se to někam pohnulo,“ říká letohradský závodník v barvách SKP Kornspitz Jablonec.

Ondřej Moravec byl prvním reprezentantem, který si vyzkoušel nový pás pro běh na kolečkových lyžích nainstalovaný v biatlonovém centru v Jablonci.

„Tahle technologie je úplný strop v současné přípravě. Pro trénink uvnitř a simulaci běhu na lyžích není nic lepšího,“ pochvaloval si. „Je to další krok, jak zdokonalit naši přípravu a udělat ji co možná nejlepší. V kombinaci s normálním tréninkem venku je to ideální věc.“

Fyzičku ovšem nebude elitní český závodník dohánět na pásu, ale spíš na tréninkových kolbištích v přírodě. Biatlonisté totiž ve středu vyrazili k dalšímu soustředění ve slovinské Pokljuce a do startu sezony už se doma moc zdržovat nebudou.

Jestli Moravec po zdravotních lapáliích stihne úplný úvod sezony, či do Světového poháru naskočí až později, to je zatím ve hvězdách.

„Na začátek sezony to určitě vliv mít může. Dva měsíce do prvních závodů je relativně dlouhá doba, ale asi to nebude stačit, abych se připravil tak, jak bych chtěl,“ přiznává závodník. „Jsou různé varianty a definitivně se rozhodneme až těsně před začátkem sezony.“

Jedno však Ondřej Moravec početným fanouškům biatlonu slíbit může: „Pokud budu zdravý, určitě budu schopen závodit, to vím stoprocentně.“