Moravec na vzestupu. Pomohl mu i babský sněm v Rakousku

„Po té vánoční pauze to vypadá, že jsme zase o něco lepší. Teď musíme vydržet,“ usmíval se po závodě promoklý Moravec.

Zatímco jeho mladší kolega piloval formu během vánočních svátků v domácím prostředí, on sám vyrazil za hranice – za Rakušany do Hochfilzenu.

Tu cestu měl v plánu už před startem sezony. „A musím říct, že jsem udělal dobře. Podmínky byly skvělé,“ hodnotil s odstupem.

Během prvního tréninku ještě pršelo, pak ale za deset dnů připadlo spoustu nového sněhu, většinu času navíc nad hochfilzenskými tratěmi vládlo azuro. „Občas se počasí trochu pokazilo, ale oproti tomu, co se dělo doma, to bylo o 500 procent lepší,“ srovnával.

Manželka nemusela ke střelnici

V Rakousku trávil čas jen s manželkou Veronikou a dcerou Rozálkou. Neměl s sebou trenéry, kteří koučovali zbytek týmu v Jablonci a Novém Městě na Moravě.

Žádný problém to však nebyl. Moravcovi s přípravou pomohla rakouská skupina kolem ostrostřelce Simona Edera a hlavně trenérka Sandra Flungerová.

„Díky ní jsem nemusel po každé položce vstát a jít se podívat do dalekohledu, kam mi letěly rány,“ popisoval Moravec. Když potřeboval do posilovny, i tu mu Flungerová zařídila.

Českému reprezentantovi poskytla podobnou péči jako svým svěřencům. Taková výpomoc mezi jednotlivými reprezentacemi přitom není úplně běžná.

Ondřej Moravec na trati sprintu v Oberhofu.

„Kdyby někdo přijel k nám, člověk mu samozřejmě pomůže s nástřelem, občas mu něco řekne, to je slušnost. Ale Sandra se mi sama nabídla, že mi pomůže. Já přitom chtěl zaúkolovat Verču (manželku),“ smál se Moravec.

Původně v plánu byly i tréninky s rakouským ostrostřelcem Simonem Ederem. Toho ale sklátila nemoc. „A tak jsem tam měl takový babinec – rakouské holky a ještě Norku Tiril Eckhoffovou, která trénovala se Sandrou i se mnou. Měl jsem tam takový babský sněm,“ culil se Moravec.

Střelecká soutěž s Hauserovou

V běhu mu biatlonistky pochopitelně nestíhaly, zato při střelbě ho hlavně Lisa Theresa Hauserová pěkně proháněla.

„Patří k nejrychlejším střelkyním v ženském poli. Vleže jsem ji vůbec nestíhal a vestoje pro mě byla dobrý soupeř. Střílí podobně rychle, takže tam byl i takový psychický stres, když chce člověk někoho při střelbě porazit. Bylo fajn, že jsem ji tam měl,“ těšilo Moravce.

Stoupající formu ukázal stříbrný medailista ze Soči už v exhibici na Schalke, kde nejenom že skvěle střílel, ale i parádně běžel. Jedenácté místo v pátečním sprintu v Oberhofu vzrůstající výkonnost potvrdilo.

Moravec je typem sportovce, který se umí připravit na velké závody. Vzpomeňte na minulou sezonu, ve které rovněž nezářil.

Byť v Novém Městě dojel čtvrtý a osmý, jinak se do elitní desítky nedostal. Pak přišel světový šampionát v Hochfilzenu, dvě pátá místa a stříbro z individuálního závodu.

Nebo třeba před olympiádou v Soči – to stál na stupních vítězů jen ve sprintu v Annecy. Na hrách pak bral dvě stříbra a bronz.

Od sezony 2012/2013 se zúčastnil 139 startů ve Světovém poháru, během kterých 13 krát stál na stupních vítězů. Statistika olympijských her a mistrovství světa? K osmi medailím mu stačilo pouhých 27 závodů.

„Je to vyzrálý závodník, ví, na co se v tréninku zaměřit. I v Hochfilzenu udělal vše, co bylo potřeba,“ tvrdí šéftrenér reprezentace Ondřej Rybář.

Teď jen stoupající formu udržet do Pchjongčchangu.