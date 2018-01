Pohár v Itálii? Větší drama zažili brněnští volejbalisté na dálnici

„Už to začínalo být trošku divoké,“ popisuje trenér Ondřej Marek. „Naštěstí jsme vyjeli s rezervou a vyhnuli jsme se oběma velkým kolonám. Jinak by nám asi letadlo uletělo a my bychom museli do Itálie dojet našimi transity.“

Samotné osmifinále evropského Challenge Cupu zahájili Brňané slibně, nad domácím favoritem v prvním setu vedli 9:7.

„Trošičku jsme je zaskočili, i když nastoupili v nejlepší možné sestavě. Nepůsobili na mě moc jistě, ale pak začali dobře bránit naše krajní hráče a my jsme se nedokázali prosadit po kůlech. Podařilo se nám ustát jejich podání, ze kterého jsem měl z videa obavy, ale nedokázali jsme kvalitně útočit,“ litoval Marek.

Za pouhou hodinu a pět minut tak celek Bunge Ravenna ovládl duel 3:0. Brněnským maximem bylo 19 bodů ve druhém setu. „Kromě začátku to měli pod kontrolou. Možná kdybychom ještě chviličku vydrželi hrát vyrovnaněji, tak to mohlo být zajímavé, ale pak se ukázala síla soupeře,“ poznamenal Marek¨.

Doufal, že jeho výběr bude účastníkovi jedné z nejlepších lig světa vzdorovat víc. „Chyběla mi chuť se s tím víc poprat, když se nedařilo. V (ukrajinském) Charkově jsme taky prohrávali, ale mužstvo se semklo a hráči si pomohli, byla vidět vnitřní síla. Tady jsme asi podlehli síle Ravenny.“

Odveta se bude hrát v Brně v úterý 30. ledna. „Šance na postup je vždycky, ale buďme realisté. Kdybych to měl srovnat, tak je mezi námi rozdíl jako mezi Spartou a Barcelonou,“ poznamenal brněnský trenér.