Z týmu sálá velká energie, říká Kohout před basketbalovou kvalifikací

„Ta zranění (ze sestavy vypadli Patrik Auda a Blake Schilb) se musela okamžitě řešit. Já byl v Pardubicích, připravený. Nebyl pro mě proto žádný problém se připojit,“ líčí basketbalista.

Po jaké době se vlastně vracíte do národního týmu?

Byl jsem asi na dvou srazech, ale to už je deset let zpátky. V posledních sezonách jsem figuroval v širších nominacích, ale nikdy nehrál.

Pozvánka vám tudíž musela udělat ohromnou radost.

Moc si toho vážím. Tenhle tým v Evropě za poslední roky dokázal hrozně moc. Ten posun byl obrovský. Jsem rád, že mu můžu pomoct v situaci, ve které se ocitl.

Lze říct, že to je pro vás zpestření v nepříliš úspěšné výsledkové sérii s Beksou? V Evropě klub vyloženě vybouchl a v lize naposledy ztratil vyhraný zápas v Kolíně...

I tak se to dá brát. Sezona sice zatím trvá jenom dva a půl měsíce, ale i tak jsme odehráli spoustu zápasů a v poháru se nám zase tak nedařilo, možná mi změna prostředí prospěje. Zahraju si s klukama, se kterými jsem hrával dřív, vypadnu z pardubické kabiny. Doufám, že se tam pak vrátím s ještě větší chutí.

Co říkáte na složení mužstva, ve kterém chybějí české hvězdy i výše zmíněné opory?

Myslím, že to bude zajímavé. Všechno to jsou hráči z české ligy, vesměs mladší. Moc se na to těším, z týmu sálá velká energie. Nahrává nám, že postup na šampionát je už jistý. Tím nechci říct, že už se o nic nehraje; ale mohou se rozehrát hráči, co jinak nedostávají tolik příležitostí.

Jakým sokem bude Francie, která v kvalifikační skupině o postup na MS s Českem bojuje o první místo ve skupině K?

Je to silný soupeř, bude mít výškovou i váhovou převahu hlavně pod košem. Na to se budeme muset zaměřit, pomoci si v obraně a na doskoku. Bude jen na nás, jak se s tímhle handicapem vypořádáme. My jsme zase menší, rychlejší.

Asi je příjemné, že postup máte jistý a nejste pod žádným tlakem.

Bude se nám s tím hrát lehčeji. Doufám, že zase přijde spousta lidí a že atmosféra bude srovnatelná s předchozím domácím zápasem proti Rusku, že nás lidi poženou. My musíme svým výkonem ukázat, že se pereme o výsledek a že chceme bojovat. Pak se snad fanoušci chytnou a užijí si to s námi.

Společně se svitavským Šimonem Puršlem byste měl pod košem dostat hodně prostoru.

V nadcházejících zápasech mohou všeobecně dostat šanci jiní hráči, nejen my. Víc minut, otrkat se. Můžeme jedině překvapit.

Ve vymezeném území se budete potýkat i s Alainem Koffim, který proti vám předloni nastoupil ve FIBA Europe Cupu za Pau. Vzpomínáte si na něj?

To si už nevybavuju. Ale Francouzi taky nemají nejsilnější sestavu, i když kvalita tam je pořád obrovská. My se na ně musíme dobře připravit.