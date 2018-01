Klymčiwův stav se nadále zlepšuje, brzy by se mohl vrátit domů

Dvaatřicetiletý jezdec se zranil ve třetí etapě 40. ročníku slavné rallye. Před operací i po ní byl dlouho udržován v umělém spánku a lékaři museli několikrát posunout plánovanou operaci zlomených obratlů. K zákroku se odhodlali až minulou sobotu, operace proběhla bez komplikací.

Následně ale Klymčiwovi museli zavést do plic drén, který mu odváděl tekutiny. „Ten mu již vyjmuli, jeho zdravotní stav se lepší každým dnem a vše probíhá bez komplikací. Zítra by mu měli vytahat stehy. Pokud všechno půjde dál dobře, vypadá to, že by na začátku týdne mohl odletět domů,“ uvedl tým v tiskové zprávě.